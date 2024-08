Das Stuttgarter Karaoke Massaker wurde in Wacken beim Szene-Festival gefeiert – die beiden Macher Elmar Jäger und Pierre Seidel schwärmen noch heute davon.

Thomas Morawitzky 26.08.2024 - 14:19 Uhr

Das Metal Karaoke Massacre, das hochprofessionelle, stimmungsvolle Karaoke für Anhänger härterer Musik, ist eine Stuttgarter Erfindung, feierte in diesem Jahr aber auch schon Erfolge im Eldorado der Metal-Jünger, beim größten Festival der Szene, in Wacken. Pierre Seidel und Elmar Jäger, die Macher des Massakers, waren dort, ließen sich feiern, trafen Stars wie Joey Belladonna, den Lead-Sänger von Anthrax, erlebten Menschen, die weit über sich hinauswuchsen und wollen davon erzählen. Am 12. September feiern sie ihr großes „Homecoming“ im Schwarzen Keiler, ihrem Stuttgarter Heavy-Metal-Stammclub, und freuen sich darauf, ihrem Geschäft wieder in heimeliger Atmosphäre nachzugehen.