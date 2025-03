Leon Neaime kam nach den heiß umkämpften 90 Regionalliga-Minuten in den Kabinentrakt und Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht nahm den Torwart der Stuttgarter Kickers in den Arm. Er tröstete den 20-Jährigen und und lobte ihn zugleich. Denn Neaime war vor dem 1:1-Ausgleich von Kickers Offenbach am Ball vorbeigesegelt, kratzte aber in der Nachspielzeit den Ball von der Linie und verhinderte eine Niederlage.

„Ich bin so stolz auf meine Mannschaft. Was sie an Leidenschaft und Aggressivität rausgehauen hat, war sensationell. Aber das Gegentor nehme ich klar auf meine Kappe, da unterlaufe ich den Ball“, sagte Neaime und lobte auch die Kulisse von 8740 Zuschauer im Gazi-Stadion, die Zweitliga-Flair verbreiteten: „Was beide Fan-Lager, aber vor allem unsere Fans abgezogen haben, das war Gänsehaut pur.“

Mannschaft und Trainerteam hatten sich nach dem enttäuschenden 1:2 in Steinbach viel unterhalten. Auch über Themen wie Körpersprache, Mentalität, Wucht und Energie. Und diese Tugenden brachten die Blauen zu 100 Prozent auf den Rasen. „Wir haben ein anderes Gesicht gezeigt, aber zufrieden sind wir mit dem Ergebnis nicht“, sagte Trainer Marco Wildersinn. Zumal der Rückstand auf Spitzenreiter TSG Hoffenheim II neun Spieltage vor Schluss nun wieder auf acht Punkte angewachsen ist.

Umstellung auf Dreierkette

Wildersinn hatte in seiner Mannschaft die Grundordnung verändert. Erstmals in dieser Saison setzte er in einem Punktspiel von Beginn an auf eine Dreierkette. Mit viel Herzblut gingen die Blauen von Beginn an zur Sache. Mit aggressivem Pressing provozierten sie Fehler des OFC und kamen so immer wieder zu guten Chancen. Die beste vergab David Stojak, als er bei einer Hereingabe von David Tomic den Fuß nicht richtig zum Ball bekam (21.).

In Führung gingen die Blauen dann nach der Pause. Nach einem Foul an David Kammerbauer entschied Schiedsrichterin Fabienne Michel auf Elfmeter. Die Offenbacher monierten, dass die Aktion außerhalb des Strafraums stattgefunden habe. Wie auch immer: David Tomic verwandelte sicher zum 1:0 (51.). Danach verpasste es das Wildersinn-Team am Drücker zu bleiben. Die Blauen überließen dem OFC den Ball. Gefährlich wurde es vor allem bei Standardsituationen. Wie nach der Ecke, die zum 1:1 durch Jannes Wulff führte (70.).

Jetzt zweimal auswärts

Seinen Fehler machte SVK-Keeper Neaime durch eine Monsterparade in der Nachspielzeit wieder wett. Von daher ging das Ergebnis dann auch irgendwie in Ordnung. „Wenn wir so ein Gesicht auch auswärts gezeigt hätten, hätten wir dort auch was mitgenommen“, war sich Innenverteidiger Paul Polauke hinterher sicher. Möglichkeiten es besser zu machen gibt es jetzt gleich an zwei Sonntagen hintereinander – beim FSV Frankfurt und bei der TSG Hoffenheim II.

Aufstellung Stuttgarter Kickers

Neaime – Polauke, Petrovic, Borac – Lockl, Kiefer – Schmidts, Mauersberger (89. Skenderovic), Tomic (70. Tekerci), Kammerbauer (58. Schembri) – Stojak (58. Braig).

Bank: Mitrovic, Behrendt, Meien, Riehle, Berisha.

Nicht im Kader: Lord, Riedinger, Awortwie-Grant, Blank, Hencke, Rexhepi.

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Regionalliga

Kickers – FC Gießen 3:0, FC-Astoria Walldorf – Kickers 3:2, Kickers – 1. Göppinger SV 3:0, TSV Steinbach Haiger – Kickers 2:1, Kickers – Kickers Offenbach 1:1, FSV Frankfurt – Kickers (30. März, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (6. April, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (9. April, 19 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (12. April, 14 Uhr), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. April, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)