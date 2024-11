Die Stuttgarter Kickers verpassen am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt II den dritten Sieg in Serie. Den Spielverlauf können Sie hier im Liveticker nachlesen.

Die Stuttgarter Kickers sind am Sonntag in der Regionalliga Südwest nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Das Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt II endete 0:0.

Nach zuvor zwei Siegen in Folge endete die kleine Siegesserie der Kickers in Hessen. Die Kickers rutschen in der Tabelle einen Platz ab und rangieren nun auf Platz sechs. Der Rückstand auf den Tabellenersten TSG Hoffenheim II beträgt zehn Punkte.

Wie sich die Kickers am Sonntag in Frankfurt Minute für Minute präsentierten, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag treffen die Kickers im Gazi-Stadion auf der Waldau auf den FC 08 Homburg. Anpfiff ist um 14 Uhr.