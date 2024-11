In der Nachspielzeit wäre den Stuttgarter Kickers um ein Haar noch der Lucky Punch gelungen. Doch der eingewechselte Christian Mauersberger konnte den langen Ball frei vor dem Torwart nicht kontrollieren. Es blieb beim 0:0 bei Eintracht Frankfurt II. Damit stand am Ende im Ahorn Camp Sportpark auch ein leistungsgerechtes Ergebnis auf der Anzeigentafel, das den Blauen in der Fußball-Regionalliga nicht weiterhilft. Im Gegenteil: Der Rückstand auf Spitzenreiter TSG 1899 Hoffenheim II vergrößerte sich von acht auf zehn Punkte.

„Es war eng wie im Hinspiel, nur nicht so dramatisch. Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir drei Punkte mitnehmen wollten. Wir haben in diesem ausgeglichenen Spiel ordentlich verteidigt. Leider fehlten uns vorne die Wucht und die Präzision“, sagte Marco Wildersinn.

Lesen Sie auch

Der Kickers-Coach hatte seine Anfangsformation nach dem souveränen 3:1-Auswärtssieg beim KSV Hessen Kassel unverändert gelassen. Die wieder genesenen Mauersberger und David Kammerbauer kehrten zwar in den Kader zurück, saßen aber zunächst nur auf der Bank.

Behrendt muss verletzt raus

Im Gegensatz zu den vergangenen Partien auf fremden Plätzen waren die Kickers vor der Pause nicht das dominierende Team. Die 1212 Zuschauer sahen eine ausgeglichene Begegnungen mit wenigen Halbchancen auf beiden Seiten und einer größeren Möglichkeit für die U21 der Eintracht. Der ehemalige VfB-Jugendspieler Paul Wünsch scheiterte an Kickers-Keeper Felix Dornebusch (11.). Eine halbe Stunde später mussten die Blauen ihren Abwehrchef auswechseln. Für den am Oberschenkel verletzten Brian Behrendt kam der Ex-Hoffenheimer Milan Petrovic, der sich ohne Probleme in der Innenverteidigung neben Nyamekye Awortwie-Grant einfügte.

Nach dem Wechsel erhöhten die Blauen in der intensiven Partie nach rund einer Stunde etwas den Druck, dennoch stand am Ende ein Eckballverhältnis von 11:1 für das Eintracht-Team von Trainer Dennis Schmitt. Flamur Berisha vergab bei einer Doppelchance die Führung (66.) für die Kickers. Auch David Tomic setzte freistehend einen Kopfball weit am Tor vorbei (75). Die Durchschlagskraft, der Killerinstinkt im Strafraum, fehlte. Auf der Gegenseite hatten die Blauen Glück, dass der Ball bei einem abgefälschten Schuss von Marcel Wenig am Tor vorbei trudelte (72.).

Im letzten Heimspiel des Jahres 2024 erwarten die Kickers am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) den FC 08 Homburg. Dann wird Per Lockl fehlen. Der Mittelfeldspieler sah seine fünfte Gelbe Karte. „Wir müssen uns in der Offensive steigern und dann wieder drei Punkte holen“, sagte Wildersinn.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Blank, Behrendt (31. Petrovic), Awortwie-Grant, Borac – Tomic, Lockl (82. Tekerci), Kiefer – Schembri (61. Mauersberger), Braig (82. Kalajdzic), Berisha (82. Skenderovic).

Bank: Neaime, Schmidts, Meien, Kammerbauer.

Nicht im Kader: Mitrovic, Riedinger, Riehle, Dicklhuber, Polauke, Antlitz, de Sousa.

Ergebnisse und Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers 0:5 (WFV-Pokal), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V. (WFV-Pokal), FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n. V. (WFV-Pokal), Kickers – TSV Steinbach Haiger 5:1, Kickers Offenbach – Kickers 2:0, Kickers – FSV Frankfurt 0:1, SGV Freiberg – Kickers 2:2, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:2, Bahlinger SC – Kickers 1:3, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:2, Eintracht Trier – Kickers 0:6, SC Freiburg II – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 1:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 1:3, Eintracht Frankfurt II – Kickers 0:0, Kickers – FC 08 Homburg (30. November, 14 Uhr), FC 08 Villingen – Kickers (7. Dezember, 14 Uhr). (jüf)