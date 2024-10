Die Stuttgarter Kickers treten in der Regionalliga-Südwest auf der Stelle. Gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz wollten die Blauen um Trainer Marco Wildersinn zum ersten Mal in der aktuellen Saison auf einen Sieg (3:1 in Bahlingen) einen weiteren Dreier folgen lassen – doch daraus wurde nichts.

Am Ende hieß es im Gazi-Stadion auf der Waldau 2:2-Unentschieden – und keiner wusste so wirklich, warum. Die Kickers begannen druckvoll und gingen durch zwei Elfmetertreffer von David Braig schnell mit 2:0 in Führung. Doch wieder fehlte es den Blauen an Cleverness. Noch vor der Pause konnte Fulda das Ergebnis durch zwei einfache Treffer egalisieren.

„Wir ziehen aus dem 2:0 zu wenig Dominanz“, bemängelte Sportdirektor Marc Stein, „das ist schwer zu akzeptieren und es sind wiederkehrende Themen.“ Und auch Trainer Wildersinn zeigte sich nach dem Spiel unzufrieden. „Wir müssen – noch – besser verteidigen“, so der Coach.

Besser machen können es die Blauen am kommenden Sonntag bei Aufsteiger Eintracht Trier. Doch die Aufgabe in Rheinland-Pfalz wird alles andere als einfach. Die Eintracht ist zu Hause bislang eine Macht. In sechs Spielen im Moselstadion ging Trier erst ein Mal als Verlierer vom Platz (0:3 gegen Offenbach). Zuletzt setzte es jedoch zwei Niederlagen in Serie (1:3 in Fulda und 2:4 in Freiburg). Ob die Kickers am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) für Pleite Nummer drei sorgen oder Trier zu Hause wieder jubelt, können Sie hier auf unseren Seiten im Livestream ab 13.45 Uhr verfolgen.

Wir übertragen auf unseren Seiten alle Liga-Auswärtsspiele der Degerlocher live und in Farbe. Dabei übernehmen wir die Bewegtbilder von leagues.football.

