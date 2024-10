Die Stuttgarter Kickers sind am Sonntag bei Aufsteiger Eintracht Trier gefordert. Wie sich das Team von Trainer Marco Wildersinn in Trier schlägt, erfahren Sie hier im Liveticker.

jor 27.10.2024 - 12:00 Uhr

Die Stuttgarter Kickers treten am heutigen Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) bei Aufsteiger Eintracht Trier an. Nach dem am Ende doch etwas enttäuschenden 2:2-Unentschieden gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hoffen die Blauen nun wieder auf einen Sieg.