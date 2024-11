Die Stuttgarter Kickers reisen am Samstag zum KSV Hessen Kassel. Dort wollen die Blauen nachlegen und den zweiten Sieg in Serie feiern. Wir zeigen die Partie live.

Johannes Röckinger 11.11.2024 - 14:24 Uhr

„Endlich haben wir mal einen dreckigen Sieg gelandet. Den nehmen wir mit Handkuss“, sagte David Braig nach dem hart erarbeiteten 1:0-Heimsieg am Wochenende gegen den FSV Mainz 05 II. Nun wollen dieStuttgarter Kickers in der Regionalliga nachlegen – am Samstag geht es für das Team von Trainer Marco Wildersinn zu Hessen Kassel.