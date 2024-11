Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag mit 3:1 gegen den KSV Hessen Kassel gewonnen. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Johannes Röckinger 16.11.2024 - 12:30 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben am Samstag in der Regionalliga bei Hessen Kassel den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Das ist den Blauen in dieser Saison bislang nicht gelungen. Mit 3:1 setzten sich die Kickers auswärts gegen die Nordhessen durch.