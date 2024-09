Am kommenden Freitag steht in der Regionalliga Südwest das mit großer Spannung erwartete Topspiel zwischen Kickers Offenbach und den Stuttgarter Kickers an. Die beiden Traditionsmannschaften stehen in der Liga nach sieben Spieltagen aktuell punktgleich auf den Plätzen eins und zwei. Nur dank eines besseren Torverhältnisses haben die Offenbacher aktuell die Nase vorne.

Nach dem 5:1-Kantersieg im Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger, wollen die in der Liga noch ungeschlagenen Blauen nun auch endlich den ersten Sieg in der Fremde einfahren – und das ausgerechnet im Spitzenspiel im ehrwürdigen Stadion am Bieberer Berg. Ob das gelingt, können die Fans der Stuttgarter Kickers hier bei uns im Livestream verfolgen. Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr.

Lesen Sie auch

David Braig und Kevin Dicklhuber zeigten sich am vergangenen Samstag in Topform. Beide Routiniers erzielten gegen Steinbach einen Doppelpack und dürften so auch in Offenbach gute Chancen haben, von Kickers-Trainer Marco Wildersinn in die Startelf berufen zu werden. Nach zuletzt eher dürftigen Auftritten, überzeugten die Degerlocher gegen Steinbach besonders in der Offensive. Doch auch die Brust der Offenbacher dürfte vor dem Spitzenspiel am Freitag breit sein. Zuletzt besiegte der OFC den starken Aufsteiger Eintracht Trier mit 3:0.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers U15 glänzt beim Porsche Fußball Cup und stellt Torschützenkönig Die Stuttgarter Kickers sind in die neue Regionalligasaison gestartet. In unserem Newsblog halten wir die Fans der Blauen mit Neuigkeiten rund um das Team und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Wer sich am Freitag am Bieberer Berg durchsetzen wird, können Sie hier bei uns im Livestream verfolgen. Wir übertragen auf unseren Seiten alle Liga-Auswärtsspiele der Degerlocher live und in Farbe. Dabei übernehmen wir die Bewegtbilder von leagues.football.

Am Bildschirm live mitfiebern – so geht’s

Sie haben bereits ein digitales Abo – inklusive unserer Plus-Artikel? Dann müssen Sie nichts weiter tun und können die Streams nach dem Login auf unserer Homepage kostenlos verfolgen.

Sie sind noch kein Abonnent? Dann sichern Sie sich hier Ihr Abo und fiebern Sie bei allen Auswärtsspielen der Blauen live mit. Darüber hinaus können Sie mit dem Abo unsere gesamte Berichterstattung zu den Stuttgarter Kickers – und natürlich zusätzlich auch alle weiteren Plus-Artikel – frei lesen.

Sie sind Abonnent der gedruckten Ausgabe? Als Zeitungsabonnent (Mo.-Sa.) können Sie sich unter „Mein Abo“ hier auf unserer Webseite registrieren und im Anschluss den uneingeschränkten Streaming-Zugang nutzen.

Sie haben sich bereits für den Digitalzugang registriert? Dann melden Sie sich einfach mit Ihren Zugangsdaten auf unserer Website an und seien Sie live dabei.