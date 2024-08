In der Liga läuft es für die Kickers. Und auch im Pokal gab es nun Grund zum Jubeln für die Blauen. In der dritten Runde besiegten sie Normannia Gmünd – die Kickers mussten allerdings in die Verlängerung. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

red 13.08.2024 - 20:22 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben im WFV-Pokal am Dienstagabend den nächsten Sieg gefeiert. In der dritten Runde haben die Blauen um Trainer Marco Wildersinn den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd mit 3:1 n.V. besiegt. Nach dem knappen 1:0-Sieg in der Liga gegen den Aufsteiger FC 08 Villingen, zogen die Degerlocher nun im Pokal ins Achtelfinale ein.