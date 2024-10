Neue Chance für Paul Polauke am Kaiserstuhl?

Die Stuttgarter Kickers wollen nach vier sieglosen Spielen in Serie beim Bahlinger SC die Wende zum Guten einleiten. Trainer und Sportdirektor versuchen dabei, Ruhe auszustrahlen.

Jürgen Frey 11.10.2024 - 15:16 Uhr

Sie haben andere Ansprüche beim Bahlinger SC als bei den Stuttgarter Kickers. Aber nach zuletzt fünf Niederlagen hintereinander bei 2:16 Toren steht auch das Schlusslicht der Fußball-Regionalliga unter Druck. „Sie befinden sich in keiner guten Phase und werden sich uns mit allem, was sie haben, entgegenstemmen“, rechnet Kickers-Trainer Marco Wildersinn an diesem Samstag (14 Uhr/Kaiserstuhlstadion) mit harter Gegenwehr.