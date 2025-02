Legen die Kickers in Walldorf nach? Wir zeigen Partie live

Die Stuttgarter Kickers müssen am Samstag beim FC Astoria Walldorf ran. Dort wollen die Blauen die gute Leistung aus dem Gießen-Spiel bestätigen. Wir zeigen die Partie live.

Johannes Röckinger 23.02.2025 - 15:53 Uhr

Der Start ins Pflichtspieljahr 2025 ist für die Stuttgarter Kickers geglückt. Am vergangenen Samstag besiegten die Blauen in der Regionalliga Südwest den FC Gießen deutlich mit 3:0 und verkürzten dadurch den Rückstand auf Tabellenführer TSG Hoffenheim II auf sechs Punkte. Nun geht es für die Degerlocher am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel beim FC Astoria Walldorf weiter.