Die Stuttgarter Kickers spielten am Samstag beim FC Astoria Walldorf – und mussten eine bittere Niederlage hinnehmen. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

jor 01.03.2025 - 16:04 Uhr

Die Stuttgarter Kickers wollten in der Regionalliga Südwest am Samstag beim FC Astoria Walldorf den nächsten Sieg einfahren. Nach dem starken 3:0-Auftaktsieg im Heimspiel gegen den FC Gießen wollte das Team von Trainer Marco Wildersinn nun in der Fremde seine Serie ausbauen.