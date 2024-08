Die Stuttgarter Kickers warten in der Regionalliga weiter auf den ersten Auswärtssieg. In Gießen kam die Mannschaft von Trainer Wildersinn nur zu einem Unentschieden.

red 17.08.2024 - 16:05 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben am vierten Spieltag der Regionalliga Südwest erneute einen Sieg aus der Hand gegeben. Gegen den FC Gießen reichte es am Ende nur zu einem 2:2-Unentschieden. Lukas Kiefer brachte die Blauen in der 15. Minute in Führung. Vier Minuten später gelang den Hausherren durch Younes Ebnoutalib der Ausgleich. Christian Mauersberger brachte seine Farben in der 29. Minute wieder in Front.