So gehen die Blauen das nächste Auswärtsspiel an

De 120 Pokalminuten in Gmünd sind gut überstanden, der Fokus der Stuttgarter Kickers richtet sich aufs Regionalligaspiel beim FC Gießen. Klappt’s mit dem ersten Auswärtssieg in der Liga?

Jürgen Frey 15.08.2024 - 14:30 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben die schweißtreibenden und spannenden 120 Pokalminuten in Schwäbisch Gmünd nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch körperlich gut überstanden. „Soweit sind alle fit. Diejenigen, die 120 Minuten im Einsatz waren, bekamen Zeit zum Regenerieren“, sagte Trainer Marco Wildersinn mit Blick auf das Regionalliga-Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Waldstadion) beim FC Gießen.