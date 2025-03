Die Stuttgarter Kickers waren an diesem Sonntag beim FSV Frankfurt gefordert. Gegen den Tabellenzweiten setzten sich die Blauen mit 1:0 durch. Unser Liveticker zum Nachlesen.

jor 30.03.2025 - 15:56 Uhr

Die Stuttgarter Kickers wollten nach zwei sieglosen Spielen am Sonntag in der Regionalliga Südwest endlich wieder dreifach Punkten. Die Blauen traten am Bornheimer Hang beim FSV Frankfurt an. Das Team von Trainer Marco Wildersinn zeigte beim Tabellenzweiten eine couragierte Leistung und siegte mit 1:0 (0:0).