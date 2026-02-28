 
  2. Sport

  4. Nicht zwingend genug in Überzahl

Stuttgarter Kickers beim OFC Nicht zwingend genug in Überzahl

Stuttgarter Kickers beim OFC: Nicht zwingend genug in Überzahl
1
Felix Dornebusch blieb wie schon gegen Mainz 05 II ohne Gegentor. Foto: ressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers bleiben 2026 ohne Niederlage und ohne Gegentor, doch über das 0:0 in Offenbach kann im Lager der Blauen keiner richtig zufrieden sein.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

In der Nachspielzeit hätte es fast noch zum Lucky Punch gereicht. Doch OFC-Keeper lenkte den Kopfball von Mario Borac nach einer Hereingabe von Nevio Schembri mit einer Glanzparade zur Ecke. Kurz danach war Schluss. Nichts wurde es mit dem erhofften Auswärtssieg der Stuttgarter Kickers im Regionalliga-Traditionsduell bei Kickers Offenbach. Vor der Partie hätte man mit einem 0:0 am Bieberer Berg noch leben können. Doch in Anbetracht einer halbstündigen Überzahl nach der Roten Karte für Offenbachs Daniel Dejanovic (55./Tätlichkeit an Samuel Unsöld) waren es eher zwei verlorene Punkte.

 

„Mannschaft hat alles investiert“

„Nach der Roten Karte haben wir uns mehr gewünscht, aber die Mannschaft hat alles investiert, alles versucht, die glasklaren Torchancen fehlten leider. Trotzdem hat die Mannschaft eine gute Leistung gezeigt“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht.

Die 7417 Zuschauer sahen auf schwer bespielbarem Rasen ein rassiges, kampfbetontes Spiel mit vielen Zweikämpfen, das bis zum Platzverweis ausgeglichen verlief. Es ging hin und her, rauf und runter. Die beste Chance vereitelte Keeper Felix Dornebusch gegen den frei vor ihm auftauchenden OFC-Spieler Jelle Goselink (14.) mit einem tollen Reflex. Bei dem Außenristpass auf ihn hatte die Defensive der Blauen die falsche Entscheidung getroffen, den Raum geöffnet, offensiv verteidigt, anstatt sich fallen zu lassen.

Ansonsten stand die Abwehr aber sehr sicher. Und auch offensiv kam man immer wieder gefährlich in Tornähe. Doch schon in Gleichzahl fehlte am und im gegnerischen Strafraum die letzte Entschlossenheit und Zielstrebigkeit.

Dies verschärfte sich, als der OFC mit einem Mann weniger tiefer stand. Die Blauen hatten jetzt viel Ballbesitz, ließen das Leder laufen, schnürten die Gastgeber ein, doch es mangelnde an zündenden Ideen, an Genauigkeit und Gradlininigkeit. Immer wieder schlug man einen Haken zu viel. Die Durchschlagskraft ließ zu wünschen übrig.

Das Positive: Die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn blieb auch im zweiten Spiel 2026 ohne Niederlage und ohne Gegentor. Die Serie soll nun am kommenden Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger weiter ausgebaut werden. Kein Nachteil für die Blauen: Steinbach trägt an diesem Mittwoch (19 Uhr) noch sein Nachholspiel gegen Kickers Offenbach aus.

Aufstellung Stuttgarter Kickers

Dornebusch – Petrovic, Schwab, Borac – Udogu, Tomic, Lockl (84. Danquah), Frauendorf (77. Fundel) – Berisha (84. Schembri), Mauersberger (68. Faß) – Unsöld (84. Skenderovic).

Bank: Neaime, Zaiser, Kiefer, Blank.

Nicht im Kader: Bromma, Mulaj, Abdullahu, Mboob, Braig, Stojak.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0.

Termine
Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. März, 14 Uhr), SC Freiburg II – Kickers (14. März, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale/17. März, 19 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). (jüf)

Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers Kickers Offenbach Marco Wildersinn
 
 