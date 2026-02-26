Die Vorfreude ist groß bei Marco Wildersinn: „Das ist ein Highlightspiel. Ich fahre immer gerne dorthin, auch wenn eine schwere Aufgabe auf uns wartet.“ Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers spricht vom Duell mit Kickers Offenbach an diesem Samstag (14 Uhr). Über 7000 Zuschauer werden im Stadion am Bieberer Berg erwartet, auch aus Stuttgart rollen zwei Busse nach Hessen. Der OFC ist mit 6200 Besuchern im Schnitt Zuschauerkrösus der Regionalliga Südwest vor den Stuttgarter Kickers (4100). Die Fan-Kultur, die Tradition, aber auch ein – zumindest im Vergleich zu vergangenen Zeiten – deutlich schmalerer Geldbeutel verbindet die beiden Clubs.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers Das steckt hinter der fehlenden Spielberechtigung für Abdoulie Mboob Neuzugang Abdoulie Mboob von den Stuttgarter Kickers fehlt die Spielberechtigung für die Regionalliga. Wir nennen die Hintergründe in einem komplexen Fall. Personell steht nach aktuellen Stand weiterhin Offensivmann Abdoulie Mboob nicht zur Verfügung. „Ich hoffe, dass es schnell geht mit der Spielberechtigung für Punktspiele, damit wir ihn von der Leine lassen können“, sagt Wildersinn. Natürlich sei der 23-Jährige enttäuscht gewesen, dass er zum Pflichtspielauftakt nicht am Ball sein konnte. „Er und wir alle haben sechs Wochen darauf hingearbeitet.“ Der 1:0-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 II habe aber auch bei Mboob den Stimmungspegel steigen lassen. „Er hat sich gemeinsam mit der Mannschaft sehr gefreut.“

So ausgelassen bejubelten der OFC und Trainer Kristjan Glibo (re.) den Halbfinaleinzug im Hessenpokal beim FSV Frankfurt. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Wieder zur Verfügung stehen wird in Offenbach Christian Mauersberger. Der Offensivmann hatte sich in der Winter-Vorbereitung von Spiel zu Spiel gesteigert, musste gegen Mainz aber kurzfristig wegen Adduktorenproblemen passen. Gut möglich, dass er für Nevio Schembri in die Anfangself rückt und gemeinsam mit Flamur Berisha das Pärchen hinter der einzigen Spitze Samuel Unsöld bildet.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers Von den Straßen Äthiopiens über Liverpool zu den Blauen Melkamu Frauendorf kam in Äthiopien zur Welt und mit vier Jahren zu Adoptiveltern nach Deutschland. Der Kickers-Spieler spricht über seine Karriere und die Zeit in Liverpool.

Überhaupt stehen Wildersinn einige Optionen zur Verfügung. Mittelstürmer Marlon Faß ist wieder zu 100 Prozent fit. Genauso Innenverteidiger Jacob Danquah, der in die Startelf drängt. Wobei der Chefcoach mit seiner Dreierkette mit Milan Petrovic, Vincent Schwab und Mario Borac zufrieden war. Da Wildersinn Borac von dessen Anlagen her tendenziell eher auf einer zentraleren Position sieht, als auf der linken Seite, wäre der 20-Jährige eine Alternative auf der Sechs. Doch in der Zentrale vor der Abwehr macht das Duo Per Lockl/David Tomic einen solch guten Job, dass es keinen Grund zur Änderung gibt.

Bankdrücker als Härtefälle

Sehr zum Leidwesen von Maximilian Zaiser. „Auch ihn ärgert es sehr, dass er nicht spielt, wie jeden anderen auch“, sagt Wildersinn. Dazu gehören zu allererst Urgestein Nico Blank und Kapitän Lukas Kiefer, der aber immerhin eingewechselt wurde. Auch Meris Skenderovic bekam einen Kurzeinsatz – auf den er in dieser Saison bis zum 21. Spieltag warten musste. Wildersinn: „Den Einsatz hat er sich im Training und in den Testspielen erarbeitet.“

Die Offenbacher bestreiten gegen die Blauen ihr erstes Regionalligaspiel des Jahres, da das geplante Gastspiel beim TSV Steinbach Haiger am vergangenen Samstag ausfiel. Dafür hat die Mannschaft von Trainer Kristjan Glibo aber die Hürde im Hessenpokal bei Ligarivale FSV Frankfurt (4:2 im Elfmeterschießen) genommen und steht im Halbfinale.

Sodass die beiden Teams ein weiterer Aspekt verbindet: Beide gehen mit Selbstvertrauen in die Partie.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0.

Termine

Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. März, 14 Uhr), SC Freiburg II – Kickers (14. März, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale/17. März, 19 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). (jüf)