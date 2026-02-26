Stuttgarter Kickers beim OFC Zwei Clubs, viele Parallelen: die Blauen vor „Highlightspiel“
Die Stuttgarter Kickers treten bei Kickers Offenbach an. Für Trainer Marco Wildersinn ein „Highlightspiel“, bei dem er personell die Qual der Wahl hat.
Die Vorfreude ist groß bei Marco Wildersinn: „Das ist ein Highlightspiel. Ich fahre immer gerne dorthin, auch wenn eine schwere Aufgabe auf uns wartet.“ Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers spricht vom Duell mit Kickers Offenbach an diesem Samstag (14 Uhr). Über 7000 Zuschauer werden im Stadion am Bieberer Berg erwartet, auch aus Stuttgart rollen zwei Busse nach Hessen. Der OFC ist mit 6200 Besuchern im Schnitt Zuschauerkrösus der Regionalliga Südwest vor den Stuttgarter Kickers (4100). Die Fan-Kultur, die Tradition, aber auch ein – zumindest im Vergleich zu vergangenen Zeiten – deutlich schmalerer Geldbeutel verbindet die beiden Clubs.
