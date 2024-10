In den sechs Spielen bis zur Winterpause planen die Stuttgarter Kickers, den Abstand zur Tabellenspitze zu verkürzen. Der Schwung aus dem 6:0 in Trier soll dabei ins Spiel beim SC Freiburg II mitgenommen werden – mit voller Kapelle.

Jürgen Frey 31.10.2024 - 06:00 Uhr

Zwei Punktspielsiege in Serie zu landen, das ist den Stuttgarter Kickers in dieser Regionalligasaison noch nicht gelungen. Ein weiterer Dreier, nach dem 6:0-Kantersieg zuletzt bei Eintracht Trier, würde bei den Blauen die Hoffnung schüren, bis zur Winterpause noch einmal an die Spitze ranzukommen und auf Schlagdistanz ins neue Jahr zu gehen. Sechs Spiele stehen 2024 noch auf dem Programm. Von der Papierform her ist die Aufgabe an diesem Samstag (14 Uhr/Dreisamstadion/hier im Livestream) beim Drittliga-Absteiger und aktuellen Tabellenfünften SC Freiburg II die kniffligste.