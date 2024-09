Die Stuttgarter Kickers sind nach zwei Niederlagen in Serie unter Zugzwang. Nun geht es am Samstag nach Freiberg. Wir übertragen die Partie live.

Johannes Röckinger 23.09.2024 - 11:03 Uhr

Bei denStuttgarter Kickers ist aktuell der Wurm drin. Nach zwei Niederlagen in Serie, wollen die Blauen in der Regionalliga am Samstag beim SGV Freiberg nun endlich wieder einen Sieg feiern (Anpfiff 14 Uhr). Doch die Aufgabe am Wasen wird alles andere als einfach. Im WFV-Pokal gingen die Degerlocher vor wenigen Woche zu Hause gegen die Freiberger nach Verlängerung als Verlierer vom Platz.