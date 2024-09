Die Stuttgarter Kickers haben nach zwei Niederlagen in Serie beim SGV Freiberg ein Unentschieden erkämpft. Der Ausgleich für die Blauen fiel in der Nachspielzeit.

Die Stuttgarter Kickers haben beim SGV Freiberg in der Regionalliga Südwest einen Punkt erkämpft – den Ausgleich der Blauen fiel in der 92. Minute.

Die Partie begann gut für die Degerlocher. Nico Blank brachte seine Farben in der achten Minute in Führung. Bis zu 30. Minute zeigten die Kickers eine gute Leistung.

Dann erfolgte erneut ein Bruch im Spiel der Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn. Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit gelang den Freibergern durch Dennis Owusu der Ausgleich. Und es kam noch schlimmer für die Blauen: In der 65. Minute erzielte Zeki Görkem Koca die Führung für die Hausherren. In der Nachspielzeit dann doch noch Jubel bei den mitgereisten Fans der Blauen. David Tomic erzielte in der 92. Minute für die Kickers 2:2-Ausgleichstreffer.

Hier können Sie den Liveticker nachlesen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net angeboten haben. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers war unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Freitag geht es für die Kickers dann mit einem Heimspiel weiter. Dann treffen sie im Gazi-Stadion auf der Waldau auf die TSG Hoffenheim II (Anpfiff 19 Uhr).