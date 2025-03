Das Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga ist wieder offen – damit das weiter so bleibt, müssen die Kickers in Steinbach nachlegen. Wir zeigen die Partie live.

Das Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest ist wieder völlig offen. Die Stuttgarter Kickers haben als Tabellenvierter nur noch drei Punkte Rückstand auf den Ersten Kickers Offenbach. Platz zwei belegt die TSG Hoffenheim II (ebenfalls 45 Punkte), Platz drei der FSV Frankfurt (44 Punkte). Auch der SGV Freiberg ist noch dabei – der Sport- und Gesangsverein hat jedoch keine Lizenz für die Dritte Liga beantragt.

Hier geht es zum Stream

Um weiter vorne dabei zu sein, müssen die Kickers nach dem souveränen 3:0-Heimerfolg gegen den 1. Göppinger SV nun in der Fremde nachlegen. Am kommenden Samstag tritt die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn beim TSV Steinbach Haiger an (Anpfiff 14 Uhr). Und wer den langen Weg nach Hessen nicht antreten will, der kann das Spiel am Samstag live bei uns im Stream anschauen. Wir übernehmen dabei die Bewegtbilder von leagues.football.

„Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Von Anfang an zu spielen und dann noch zwei Tore zu machen. Das war ein perfekter Tag für mich“, sagte Nevio Schembri nach dem Sieg gegen Göppingen. Der 18-Jährige hatte mit seinen beiden Treffern vor der Pause den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers auf die Siegerstraße gebracht.

Neben Schembri überzeugte auch ein zweiter Youngster: Linksverteidiger Mario Borac legte ein Tor auf und erzielte einen Treffer selbst. Gut möglich, dass die beiden auch in Steinbach wieder von Anfang an dabei sein werden.

