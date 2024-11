David Braig kam nach der Ehrenrunde im Gazi-Stadion als Letzter in den Kabinengang und machte einen richtig zufriedenen Eindruck: „Endlich haben wir mal einen dreckigen Sieg gelandet. Den nehmen wir mit Handkuss“, sagte der Stürmer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach dem 1:0 (0:0) gegen den 1. FSV Mainz 05 II.

Führung löst Fesseln

Nun konnte auch der 34-Jährige mit dem Auftritt der Blauen vor den 4440 Zuschauern nicht zufrieden sein. Es war viel Krampf dabei, noch mehr Kampf und so richtig Schwung und Intensität kam erst nach der 1:0-Führung (78. Minute/Eigentor von Tim Müller) ins Spiel der Kickers. Was Braig aber mit seinem Statement ausdrücken wollte: Er und sein Team haben in dieser Saison schon fußballerisch deutlich bessere Leistungen gezeigt, am Ende hatten sie sich aber nicht mit dem belohnt, auf das es letztendlich ankommt – mit den drei Punkten.

„Wir haben den Sieg ein bisschen auch erzwungen“, freute sich Trainer Marco Wildersinn und strich die starke Schlussphase heraus: „Krass, was das 1:0 mit uns gemacht hat. Der Druck ist von uns abgefallen, es war eine ganz andere Energie im Spiel. Ich hoffe, dieser Sieg ist ein entscheidender Impuls für uns.“

Ein entscheidender Impuls, um zum ersten Mal in dieser Saison, zwei Dreier hintereinander einzufahren. Die Chance bietet sich am kommenden Samstag (14 Uhr) beim KSV Hessen Kassel, dem viertletzten Spiel vor der Winterpause.

Aufstellung

Dornebusch – Blank, Behrendt (58. Petrovic), Awortwie-Grant, Kammerbauer (62. Borac) – Tomic (55. Tekerci), Lockl, Kiefer – Berisha (55. Berisha) , Braig (62. Skenderovic), Mauersberger.

Bank: Neaime, Schmidts, Borac, Antlitz.

Nicht im Kader: Mitrovic, Polauke, Dicklhuber, Riehle, De Sousa, Kalajdzic.

Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers 0:5 (WFV-Pokal), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V (WFV-Pokal), FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n. V. (WFV-Pokal), Kickers – TSV Steinbach Haiger 5:1, Kickers Offenbach – Kickers 2:0, Kickers – FSV Frankfurt 0:1, SGV Freiberg – Kickers 2:2, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:2, Bahlinger SC – Kickers 1:3, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:2, Eintracht Trier – Kickers 0:6, SC Freiburg II – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 1:0, KSV Hessen Kassel – Kickers (16. November, 14 Uhr), Eintracht Frankfurt II – Kickers (24. November, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Homburg (30. November, 14 Uhr), FC 08 Villingen – Kickers (6./7./8. Dezember). (jüf)