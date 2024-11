Die Stuttgarter Kickers gewinnen ihr letztes Regionalliga-Heimspiel 2024 vor der stimmungsvollen Kulisse von 5540 Zuschauern gegen den FC 08 Homburg souverän mit 3:0. Nun soll in Villingen das Jahr mit einem Dreier abgeschlossen werden.

Jürgen Frey 30.11.2024 - 17:54 Uhr

Präsident Rainer Lorz stand auf der Tribüne und klatschte begeistert Beifall, unten drehten die Spieler der Stuttgarter Kickers ihre Ehrenrunde. In den Händen hielten sie ein großes Banner mit der Aufschrift „Vielen Dank für Eure Unterstützung“. Es war das letzte Heimspiel des Jahres für den Fußball-Regionalligisten – und vor allem die nackten Zahlen passten am Ende perfekt: 3:0 (1:0) gegen den FC 08 Homburg vor 5540 Zuschauern im Gazi-Stadion, das bedeutete Rekordbesuch in dieser Saison auf der Waldau.