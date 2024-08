Die Stuttgarter Kickers bleiben in der Fußball-Regionalliga weiter unbesiegt, schlagen mit ihrem dritten Heimsieg den FC-Astoria Walldorf mit 1:0 (1:0) und verteidigen die Tabellenspitze. Ein Dreier, den sich die Blauen mit ihrem hohen Aufwand zweifelsohne verdienten, aber zu wenig aus ihren Chancen machten. „Das war spielerisch sehr ordentlich, wir müssen nur unsere Möglichkeiten besser nutzen, dann wird das ein viel einfacheres Spiel“, sagte Präsident Rainer Lorz. „Das war ein hartes Stück Arbeit, wir haben uns das Leben teils selbst schwer gemacht“, ergänzte Trainer Marco Wildersinn.

Schembri in Anfangself

Die Blauen waren mit einer neuen Anfangself ins Spiel gegangen. „Wir haben in Gießen nicht gut Fußball gespielt. Es wird Änderungen geben“, hatte Trainer Marco Wildersinn angekündigt – und er hielt sich dran. U-19-Spieler Nico Schembri rückte als Rechtsaußen ins Team. Marcel Schmidts stand nicht in der Anfangsformation, für ihn verteidigte Kapitän Nico Blank rechts in der Viererkette. Per Lockl rückte auf die Sechser-Position – und ordnete das Spiel mit viel Übersicht.

Die Kickers legten vor 3640 Zuschauern im Gazi-Stadion vom Anpfiff weg konzentriert und mit viel Schwung los. Das klar überlegene Heimteam zeigte schöne und flüssige Kombinationen, vergab aber reihenweise gute Chancen. Walldorf kam nach einer halben Stunde besser ins Spiel und auch gefährlich vors Kickers-Tor. Die größte Möglichkeit vereitelte Nyamekye Awortwie-Grant, der in höchster Not vor der Linie retten musste. Das 1:0 machten dann aber die Blauen: Schembri zog aus 18 Metern entschlossen ab – leicht abgefälscht landete der Ball im Netz (42.).

Nach der Pause kam ab der 65. Minute Neuzugang Meris Skenderovic zu seinem Debüt. Fünf Minuten später hatte der bewegliche Stürmer die gute Chance zum 2:0, scheiterte aber an FC-Keeper Mario Schragl, genauso wie in der 85. Minute. „Schade, dass die Chancen nicht reingingen, aber entscheidend sind die drei Punkte, darüber bin ich sehr glücklich“, sagte Skenderovic.

Die Riesenmöglichkeit, den Deckel draufzumachen vergab Mittelfeld-Dauerläufer Lukas Kiefer bei einem Konter in der Nachspielzeit. Die Blauen fuhren auch so den klar verdienten Heimsieg ein, hätten aber mit mehr Konzentration im Abschluss viel früher alles klar machen müssen.

Am kommenden Freitag (19 Uhr/Stadion an der Hohenstaufenstraße) geht es für die Blauen mit dem württembergischen Derby bei Aufsteiger 1. Göppinger SV weiter.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Blank, Awortwie-Grant, Behrendt, Kammerbauer (87. Borac) – Tekerci (64. Tomic), Lockl, Kiefer – Schembri (55. Dicklhuber), Braig (64. Skenderovic), Mauersberger (87. Berisha).

Bank Neaime, Petrovic, Schmidts, Kalajdzic.

Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers (0:5/WFV-Pokal, 2. Runde), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V., FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf, 1. Göppinger SV – Kickers (30. August, 19 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (3. September, 19 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. September, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (13. September, 19 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (21. September, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (28. September, 14 Uhr). (jüf)