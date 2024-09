Erstmals erzielen die Stuttgarter Kickers in dieser Saison in einem Regionalligaspiel mehr als zwei Treffer, erstmals fallen Mittelstürmertore – doch beim 5:1 gegen den TSV Steinbach Haiger gibt es vor allem vor der Pause einige defensive Schwächen

War das der Brustlöser? Kommt jetzt die Leichtigkeit in die Offensive bei den Stuttgarter Kickers? Fest steht: Mit dem 5:1 (3:1) gegen den TSV Steinbach Haiger hat der Fußball-Regionalligist gezeigt, dass er nicht nur gut kombinieren kann, sondern im letzten Drittel auch eiskalt zuschlagen kann. Allerdings tut das Team von Trainer Marco Widersinn auch nach dem siebten ungeschlagenen Punktspiel gut daran, den klaren Erfolg nicht über zu bewerten. Dafür gab es zu viele defensive Schwächen in der wilden Phase vor der Pause.

Braigs frühe Führung

Wie so oft in dieser Saison waren die Kickers früh in Führung gegangen. Das Besondere am 1:0 durch Kapitän David Braig (12.): Es war das erste Tor in dieser Saison für die Blauen durch einen Mittelstürmer. Der Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einem Ballverlust von David Tomic in der Nähe des eigenen Strafraums zog Michael Guthörl ab – von Brian Behrendt abgefälscht, landete der Ball zum 1:1 (15.) im Netz. 30 Sekunden später ging das muntere Toreschießen schon wieder weiter: Der starke David Kammerbauer traf mit seinem zweiten Saisontor zum 2:1 (16.). Zuvor hatte TSV-Keeper Jesper Heim einen Schuss von Christian Mauersberger nur abklatschen können. Glück für die Blauen: Fast direkt nach dem Anstoß landete der Ball nach einem Guthörl-Schuss an der Latte.

In dem turbulenten Spiel ließen die Kickers dem Gegner immer wieder Räume. Die Staffelung in der Rückwärtsbewegung passte nicht, darunter litt die Kompaktheit im Defensivverbund. Optimal für die Blauen, dass Kevin Dicklhuber mit einem 16-Meter-Schuss flach ins lange Eck für die 3:1-Pausenführung sorgte.

Steinbach nahm sich für die zweiten 45 Minuten viel vor, war früh zurück auf dem Spielfeld. Doch Braig zog ihnen mit seinem Kopfballtor zum 4:1 (47.) schnell den Zahn. Mit Dicklhubers verwandeltem Foulelfmeter zum 5:1 (55.) war die Moral des TSV endgültig gebrochen. Es passierte nicht mehr allzu viel. Bei einer Doppelchance von Mauersberger und dem eingewechselten Meris Skenderovic verpassten die Blauen in der Nachspielzeit das 6:1. Es wäre des Guten zu viel gewesen.

Mit viel Selbstbewusstsein reist das Wildersinn-Team nun am kommenden Freitag (19 Uhr) zu Kickers Offenbach. Die Hessen könnten an diesem Sonntag (14 Uhr) mit einem Sieg bei Eintracht Trier die Tabellenführung übernehmen. Egal, wie dieses Duell ausgeht: Ein Spitzenspiel wird es am Freitag am Bieberer Berg so oder so.

Kickers-Aufstellung

Dornebusch - Schmidts, Awortwie-Grant, Behrendt (64. Polauke), Kammerbauer – Tomic (75. Berisha), Lockl (64. Blank), Kiefer – Dickhluber (82. Meien), Braig (74. Skenderovic), Mauersberger.

Bank Neaime, Petrovic, Borac, Schembri.

Nicht im Kader Mitrovic, Riedinger, Tekeric, Riehle, De Sousa, Kalajdzic, Antlitz.

Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers 0:5 (WFV-Pokal), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V., FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n.V. (WFV-Pokal), Kickers – TSV Steinbach Haiger 5:1, Kickers Offenbach – Kickers (13. September, 19 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (21. September, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (28. September, 14 Uhr). (jüf)