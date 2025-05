Der peinliche Abschluss einer durchwachsenen Saison ändert nichts am Plan. Die Stuttgarter Kickers gehen mit Trainer Marco Wildersinn in die neue Saison. Das sind die Gründe.

Der Saisonabschluss mit dem 1:5-Heimdebakel gegen den KSV Hessen Kassel war schlicht und ergreifend peinlich. Mit null Punkten und 2:11 Toren aus den letzten drei Spielen verabschiedete sich Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers aus einer durchwachsenen Spielzeit, in der die Tendenz nach der Winterpause fallend war. Von sechs Auswärtsspielen gingen ab Ende Februar fünf verloren. Der Rückstand der am Ende sechstplatzierten Kickers auf Spitzenreiter TSG Hoffenheim II betrug in der Abschlusstabelle satte 23 Punkte.