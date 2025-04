Die Stuttgarter Kickers wissen, in welcher Liga sie künftig spielen, schon viel länger ist klar, dass mit keinen DFB-Pokal-Einnahmen zu rechnen ist. Es besteht also Planungssicherheit. Wir geben einen Überblick, was das für den Kader für die neue Saison bedeutet.

Jürgen Frey 15.04.2025 - 11:55 Uhr

Die Aufstiegsfrage in der Fußball-Regionalliga könnte schon am kommenden Spieltag auch mathematisch geklärt sein. Verliert Kickers Offenbach am Gründonnerstag (19 Uhr) gegen den FC 08 Villingen und gewinnt die TSG Hoffenheim II am Ostersonntag (14 Uhr) gegen den KSV Hessen Kassel, dann ist schon vier Spiele vor Saisonende theoretisch besiegelt, was ohnehin keiner mehr anzweifelt: der Sprung von „Hoffe zwo“ in Liga drei.