Stuttgarter Kickers Das ist die mögliche Anfangself gegen Mainz 05 II
Marco Wildersinn hat die Karten im Kickers-Kader in der Vorbereitung neu gemischt. Wir präsentieren die mögliche Anfangself gegen Mainz und nennen die Alternativen.
Nach einer über fünfwöchigen Vorbereitung starten die Stuttgarter Kickers mit dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den 1. FSV Mainz 05 II in die restlichen 14 Spieltage der Fußball-Regionalliga. Trainer Marco Wildersinn stehen in seinem Kader einige personelle Alternativen zur Verfügung, eine Startelf kristallisiert sich allerdings heraus.
