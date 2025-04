Die Ligazugehörigkeit steht schon länger fest, die Stuttgarter Kickers haben für die neue Saison also Planungssicherheit. Nach aktuellem Stand muss das Budget aber reduziert werden, was diverse Fragezeichen hinter dem Kader nicht kleiner machen.

Jürgen Frey 22.04.2025 - 15:15 Uhr

Die Aufstiegsfrage in der Regionalliga könnte schon am kommenden Spieltag auch mathematisch geklärt sein. Gewinnt die TSG Hoffenheim II am Samstag (14 Uhr) bei Eintracht Frankfurt II, dann ist schon drei Spiele vor Saisonende theoretisch besiegelt, was ohnehin keiner mehr anzweifelt: der Sprung von „Hoffe zwo“ in Liga drei.