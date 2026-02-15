 
Stuttgarter Kickers Das sind die Erkenntnisse aus der Generalprobe

Stuttgarter Kickers: Das sind die Erkenntnisse aus der Generalprobe
1
Zwei Gewinner der Vorbereitung bei den Stuttgarter Kickers: Melkamu Frauendorf und Abdoulie Mboob (re.). Foto: Baumann/Julia Rahn

Viel Torgefahr in der Offensive, Probleme beim Verteidigen – das sind nicht die einzigen Erkenntnisse für die Stuttgarter Kickers aus dem letzten Test vor dem Regionalliga-Re-Start.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Das Fazit von Marco Wildersinn? Überwiegend positiv. „Das war ein sehr guter Härtetest. Wir haben gezeigt, dass wir gegen einen qualitativ richtig guten Gegner mit Profiunterstützung bestehen können“, sagte der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach dem 4:4 (3:2) im letzten Vorbereitungsspiel beim Bayern-Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Nürnberg II.

 

Frauendorf mit Doppelpack

Weniger erfreulich an dem Härtetest auf dem Max-Morlock-Platz: Die Blauen verspielten nach den Toren von Melkamu Frauendorf (2), Abdoulie Mboob und David Tomic eine 4:2-Führung und kassierten am Ende vier Gegentreffer. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, haben sehr viel Torgefahr ausgestrahlt, aber klar, müssen wir vor den Gegentoren besser verteidigen“, sagte Wildersinn.

Insgesamt will der 45-Jährige die gelungene Wintervorbereitung – fünf Spiele, vier Siege, ein Unentschieden – nicht überbewerten: „Wir haben trotz einiger Ausfälle gute Ergebnisse erzielt, aber was letztendlich zählt, ist der kommende Samstag.“ Dann kommt zum Regionalliga-Re-Start um 14 Uhr der 1. FSV Mainz 05 II ins Gazi-Stadion auf der Waldau.

Wieder da: Keeper Felix Dornebusch. Foto: Baumann/Julia Rahn

Unabhängig von den Resultaten brachte die Vorbereitung einige Erkenntnisse. Die vielleicht wichtigste: Das Knie von Torwart Felix Dornebusch hält nach überstandenem Kreuzbandriss der Belastung stand, in Nürnberg stand der 31-Jährige 90 Minuten zwischen den Pfosten. Ebenfalls unstrittig: Neuzugang Abdoulie Mboob (23) belebt mit seiner Schnelligkeit und Dynamik das Offensivspiel.

Im neuen 3-4-2-1-System präsentierte sich auch der linke Schienenspieler Melkamu Frauendorf spritzig, lauffreudig und torgefährlich. Und ihren im bisherigen Saisonverlauf besten Torschützen haben die Blauen noch in der Hinterhand: Ob es für Flamur Berisha (neun Treffer) jedoch nach überstandener Sprunggelenksverletzung schon für das Mainz-Spiel in den Kader reicht, ist noch offen.

Bleibt nach elf Gegentoren in den fünf Testspielen die weitere Frage nach der Stabilität in der Defensive. Zuletzt bildeten Milan Petrovic (rechts), Vincent Schwab (zentral) und Mario Borac (links) die Dreierkette. In der kommenden Woche wird Jacob Danquah nach seinem Kapselriss im Sprunggelenk wieder vollständig ins Mannschaftstraining einsteigen. Ob sich dann etwas an der Abwehrformation ändert, wird sich zeigen. Unabhängig davon steht für Wildersinn fest: „Wir müssen cleverer, ruhiger, cooler verteidigen, aber ich bin sicher, das kriegen wir hin.“

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Petrovic, Schwab, Borac (46. Fundel) – Udogu (67. Blank), Tomic (46. Kiefer), Lockl (46. Zaiser), Frauendorf (86. Lockl) – Mboob (67. Faß), Mauersberger (67. Skenderovic) – Abdullahu.

Nicht im Kader: Mitrovic, Bromma, Danquah, Berisha, Braig, Stojak, Schembri, Unsöld, Mulaj.

Saison 2025/26

Winter-Testspiele
Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3, Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga) 6:1, Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern) 3:2, FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Kickers 1:3, 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern) – Kickers 4:4.

Regionalliga-Termine
Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. März, 14 Uhr), SC Freiburg II – Kickers (14. März, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). (jüf)

