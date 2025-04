Lukas Kiefer gehört zu den unumstrittenen Stammkräften bei Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers. Neuerdings zeigt der Mittelfeldspieler regelmäßig lange Zeit vermisste Knipserqualitäten. Wie ist das zu erklären?

Jürgen Frey 30.04.2025 - 06:00 Uhr

Warum es plötzlich mit dem Toreschießen klappt? „Schwierig zu sagen“, antwortet Lukas Kiefer. Dann fällt ihm nach einer kurzen Denkpause, begleitet von einem herzhaften Lachen, doch noch etwas ein: „Vielleicht liegt’s an meiner Verlobung.“ Glück in der Liebe, Glück im Abschluss? Wie auch immer, fest steht: Im März gab es das Zukunftsversprechen mit Freundin Sibel, seit April trägt sich der Mittelfeldspieler von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers regelmäßig in die Torschützenliste ein. Beim 3:2 gegen Eintracht Trier traf er im dritten Spiel hintereinander. Vor dieser Serie war der unumstrittene Stammspieler in dieser Saison nur einmal erfolgreich, am 17. August 2024 beim 2:2 in Gießen. In den beiden Spielzeiten davor kam er jeweils nur auf einen einzigen Saisontreffer.