Die Stuttgarter Kickers gehen auf Nummer sicher und verpflichten Torwart Thomas Bromma. Der 33-Jährige stand schon von 2019 bis 2022 bei den Blauen zwischen den Pfosten.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Überraschende Personalie bei den Stuttgarter Kickers: Der Fußball-Regionalligist verpflichtet mit sofortiger Wirkung Thomas Bromma. Der Torwart stand bis zum Ende der vergangenen Saison bei Ligarivale SGV Freiberg unter Vertrag, seitdem war der 33-Jährige vereinslos. Damit haben die Blauen mit Felix Dornebusch (31), Leon Neaime (21) und David Mitrovic (19) vier Torhüter in ihrem Kader.

 

„Wir wollen im Tor einfach auf Nummer sicher gehen. Thomas ist ein erfahrener Torwart und guter Charakter, zudem kennt er den Verein“, sagte Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. Dornebusch kommt nach seinem Kreuzbanriss aus einer einjährigen Verletzungspause und feierte erst am 24. Januar im Testspiel gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim (6:1) sein Debüt.

Bromma stand zwischen 2019 und 2022 bei den Kickers unter Vertrag und kam dabei auf 23 Einsätze. Er holte 2022 mit den Blauen im Finale gegen seinen Ex-Club SSV Ulm 1846 den WFV-Pokal, im Tor stand allerdings Ramon Castellucci. Nach der Zeit bei den Blauen spielte der gebürtige Heilbronner für die Sport-Union Neckarsulm, den 1. CfR Pforzheim, den FSV Hollenbach und den SGV Freiberg.