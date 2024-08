Die Stuttgarter Kickers zeigen im ersten Auswärtsspiel der neuen Regionalligasaison zwei Gesichter. Der Auftritt beim 1:1 beim FC 08 Homburg offenbart die Stärken und Schwächen der Blauen, bei denen ein neuer Stürmer im Gespräch ist.

Jürgen Frey 04.08.2024 - 15:03 Uhr

Es war gar nicht so lange her, da hatten die Stuttgarter Kickers beim FC 08 Homburg auf ganzer Linie versagt. Mit diesem 0:3 am letzten Spieltag der vergangenen Saison war der Drittliga-Aufstieg endgültig verspielt. „Im Vergleich zu damals war das diesmal ein ganz anderer Auftritt“, fand Sportdirektor Marc Stein nach dem 1:1 am Samstag.