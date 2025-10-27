 
Stuttgarter Kickers Die schwierige Suche nach dem Führungsspieler

1
David Braig ist der erfahrenste Spieler im Kickers-Team von Trainer Marco Wildersinn, fällt aber derzeit verletzt aus. Foto: Baumann/Julia Rahn

Das 2:1 gegen Mainz belegte erneut, dass den Stuttgarter Kickers ein Führungsspieler fehlt, der in kritischen Phasen Ruhe reinbringt, die Übersicht behält und den Laden zusammenhält.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Am Sonntag feierte Lutz Siebrecht seinen 58. Geburtstag. „In den letzten zehn Minuten des Spiels habe ich mich gefühlt wie 68“, sagte der Sport-Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers im Rückblick auf das Fußball-Regionalligaspiel am Samstag gegen den TSV Schott Mainz. Nach dem Anschlusstreffer des Schlusslichts gerieten die Blauen in der Schlussphase komplett ins Schwimmen und mussten froh sein, dass sie das 2:1 nach Hause zitterten.

 

Steuermann und Kommunikator

In diesen Phasen zeigt sich nicht zum ersten Mal in dieser Saison ein Kardinalproblem im aktuellen Kader: Es fehlt einer, der in solch kritischen Situationen, besonders nach Gegentoren, Ruhe und Struktur reinbringt, steuert und die Übersicht bewahrt. Aber auch einer, der emotionalisiert und motiviert und so als zielführender Kommunikator fungiert.

„Einige sind bemüht, die Initiative zu ergreifen, aber wir haben nicht diese eine dominante Führungspersönlichkeit und sind oft zu leise. Wir müssen versuchen, es im Kollektiv zu lösen, und auch schauen, dass Spieler in diese Rolle reinwachsen“, sagt Trainer Marco Wildersinn. 

Felix Dornebusch (re., neben Lutz Siebrecht) arbeitet seit Sommer an seinem Comeback. Foto: Pressefoto Baumann

In der jüngeren Kickers-Geschichte hielten Spieler wie Enzo Marchese, Luigi Campagna, zu Teilen auch Ruben Reisig und Niklas Kolbe sowie mit Abstrichen Kevin Dicklhuber den Laden auf dem Spielfeld zusammen und hatten auch die Kabine mit im Griff. „Solche Spieler sind sicher wertvoll, es gibt sie aber immer weniger davon, vielleicht weil in den Nachwuchsleistungszentren vieles gleichgeschaltet wird und spezielle Typen weniger zugelassen werden“, vermutet Wildersinn. Diese grundsätzlich Tendenz ändert aber nichts daran, dass die Blauen das Problem erkannt haben.

Bei Marco Kehl-Gomez hatten die Kickers in der Vergangenheit schon angeklopft. Doch der Kapitän des SGV Freiberg war eben vertraglich gebunden. Der 33-jährige „Aggressive Leader“ gilt neben einem Spieler wie Ole Käuper vom TSV Steinbach Haiger als das Vorzeige-Alphatier in der Regionalliga Südwest.

Dornebusch und Braig sind Typen

Im aktuellen Kickers-Kader bringen am ehesten Felix Dornebuch und David Braig diese so wichtigen Führungsqualitäten mit. Beide Routiniers haben in ihrer Laufbahn schon viel erlebt, beide sind Typen – doch der eine kann als Torwart nicht optimal Einfluss nehmen, der andere ist nicht gesetzt in der Anfangself. Zudem fällt Dornebusch seit Monaten wegen seines Kreuzbandrisses aus, Braig fehlt seit drei Wochen ebenfalls wegen Adduktorenproblemen.

Was bedeutet: Zumindest bis zur nächsten Transferperiode müssen die Blauen ohne einen ausgesprochenen Häuptling das Bestmögliche herausholen.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1.

Termine
FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (5./6./7. Dezember). (jüf)

