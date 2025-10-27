Stuttgarter Kickers Die schwierige Suche nach dem Führungsspieler
Das 2:1 gegen Mainz belegte erneut, dass den Stuttgarter Kickers ein Führungsspieler fehlt, der in kritischen Phasen Ruhe reinbringt, die Übersicht behält und den Laden zusammenhält.
Das 2:1 gegen Mainz belegte erneut, dass den Stuttgarter Kickers ein Führungsspieler fehlt, der in kritischen Phasen Ruhe reinbringt, die Übersicht behält und den Laden zusammenhält.
Am Sonntag feierte Lutz Siebrecht seinen 58. Geburtstag. „In den letzten zehn Minuten des Spiels habe ich mich gefühlt wie 68“, sagte der Sport-Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers im Rückblick auf das Fußball-Regionalligaspiel am Samstag gegen den TSV Schott Mainz. Nach dem Anschlusstreffer des Schlusslichts gerieten die Blauen in der Schlussphase komplett ins Schwimmen und mussten froh sein, dass sie das 2:1 nach Hause zitterten.