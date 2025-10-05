Flamur Berisha von den Stuttgarter Kickers ist mit seinem Seitfallzieher-Treffer im Heimspiel gegen den SC Freiburg II einer der Kandidaten für das „Tor des Monats“ der ARD-Sportschau.

Jürgen Frey 05.10.2025 - 11:16 Uhr

„Dieser Treffer gehört mit Sicherheit zu schönsten meiner bisherigen Karriere“, hatte Flamur Berisha nach dem 4:0 des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers gegen den SC Freiburg II am 13. September gesagt. Nun steht sein akrobatischer Seitfallzieher-Treffer in der 44. Minute nach einer Ecke von Per Lockl und der Kopfballverlängerung durch David Braig zum 3:0 zur Wahl der ARD Sportschau zum „Tor des Monats September 2025“. Seine Konkurrenz kommt aus anderen Ligen: Ramien Safi (Rot-Weiss Essen, dritte Liga), Theo Gunnar Martens (FSV Zwickau, Regionalliga Nord-Ost), Melanie Brunnthaler (Hamburger SV, Frauen-Bundesliga) und Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart, Männer-Bundesliga).