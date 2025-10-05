Flamur Berisha von den Stuttgarter Kickers ist mit seinem Seitfallzieher-Treffer im Heimspiel gegen den SC Freiburg II einer der Kandidaten für das „Tor des Monats“ der ARD-Sportschau.

„Dieser Treffer gehört mit Sicherheit zu schönsten meiner bisherigen Karriere“, hatte Flamur Berisha nach dem 4:0 des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers gegen den SC Freiburg II am 13. September gesagt. Nun steht sein akrobatischer Seitfallzieher-Treffer in der 44. Minute nach einer Ecke von Per Lockl und der Kopfballverlängerung durch David Braig zum 3:0 zur Wahl der ARD Sportschau zum „Tor des Monats September 2025“. Seine Konkurrenz kommt aus anderen Ligen: Ramien Safi (Rot-Weiss Essen, dritte Liga), Theo Gunnar Martens (FSV Zwickau, Regionalliga Nord-Ost), Melanie Brunnthaler (Hamburger SV, Frauen-Bundesliga) und Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart, Männer-Bundesliga).

 

Vier Spieler der Stuttgarter Kickers schafften es bisher, ein „Tor des Monats“ zu erzielen. Wolfgang Holoch 1972 im süddeutschen Pokal gegen die SpVgg Ludwigsburg, Karl Allgöwer 1978 in der zweiten Liga gegen Kickers Offenbach, Wolfang Dienelt 1979 im Rahmen der deutschen A-Jugend-Meisterschaft gegen den 1. FC Kaiserslautern und Klaus Täuber 1982 in der zweiten Liga gegen die SG Wattenscheid 09.

Bis zum 25. Oktober läuft die Abstimmung. Online über www.sportschau.de oder per Telefon 01371 / 36900 – 4 (das ist die Nummer für das Tor von Flamur Berisha).

