Durch die Sperre von David Tomic muss Marco Wildersinn das Team der Stuttgarter Kickers zwangsläufig ändern. Plant der Trainer gegen Bayern Alzenau größere Umbaumaßnahmen?
Leicht und locker eingefahrene drei Punkte gibt es in den allerwenigsten Spielen der Fußball-Regionalliga. Und Marco Wildersinn rechnet auch im Heimspiel der Stuttgarter Kickers an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellen-15. FC Bayern Alzenau alles andere als mit einem Spaziergang: „Das wird sperrig und eklig. Unser Gegner braucht jeden Punkt und wird kämpfen, kratzen, beißen, alles was dazugehört“, vermutet der Trainer der Blauen.