Durch die Sperre von David Tomic muss Marco Wildersinn das Team der Stuttgarter Kickers zwangsläufig ändern. Plant der Trainer gegen Bayern Alzenau größere Umbaumaßnahmen?

Leicht und locker eingefahrene drei Punkte gibt es in den allerwenigsten Spielen der Fußball-Regionalliga. Und Marco Wildersinn rechnet auch im Heimspiel der Stuttgarter Kickers an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellen-15. FC Bayern Alzenau alles andere als mit einem Spaziergang: „Das wird sperrig und eklig. Unser Gegner braucht jeden Punkt und wird kämpfen, kratzen, beißen, alles was dazugehört“, vermutet der Trainer der Blauen.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball-Regionalliga SGV Freiberg oder SG Sonnenhof – wer hat die besseren Karten im Titelkampf? Neun Regionalliga-Spieltage vor Schluss deutet alles auf einen Zweikampf um den Aufstieg zwischen dem SGV Freiberg und der SG Sonnenhof hin. Wir präsentieren das Restprogramm. Im Kampf gegen den Abstieg haben die Alzenauer aus den vergangenen vier Spielen sieben Punkte geholt. Damit rangieren sie auf dem viertletzten Platz. Bei einem zu erwartenden Absteiger aus der dritten Liga in die Regionalliga Südwest (aktuell SSV Ulm 1846), müssen am Ende vier Teams in die Oberliga runter. Alzenau wird also alles versuchen, noch einen Rang gutmachen, aktuell beträgt der Rückstand auf den 14. Kickers Offenbach sechs Punkte.

Mit solchen Szenarien brauchen sich die Stuttgarter Kickers neun Spieltage vor Saisonende nicht befassen, doch auch der Zug nach ganz oben ist abgefahren. Was nichts daran ändert, dass es nach dem 0:1 gegen Hessen Kassel nun mit aller Macht wieder in die Erfolgsspur zurückgehen soll. „Wir werden alles reinwerfen“, verspricht Wildersinn.

Bei David Braig steht die Rückkehr ins Mannschaftstraining bevor. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Verzichten muss er dabei auf David Tomic. Der offensive Mittelfeldmann (sieben Saisontore) war zuletzt der Unterschiedsspieler im Kickers-Team und fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte. Im Hinspiel in Alzenau (0:3) war der 28-Jährige nach einer Notbremse übrigens mit Rot vom Platz geflogen.

Wer ihn ersetzt, ließ Wildersinn noch offen. Vieles spricht für Lukas Kiefer. Der Kapitän war auch beim 3:1 in Freiburg in die Anfangself gerückt, als Tomic mit Blick aufs Pokalduell gegen den SGV Freiberg (3:1) geschont wurde.

Ansonsten wird der Chefcoach keine größeren Umbaumaßnahmen vornehmen, auch nicht mit Blick auf die Grundordnung. „Warum zwanghaft etwas verändern und alles über Bord werfen, das gut funktioniert hat, nur zuletzt in einem Spiel nicht zum Erfolg führte“, sagt Wildersinn. Noch nicht zur Verfügung steht David Braig. Der Stürmer wird nach seinen muskulären Problemen Ende kommender Woche im Mannschaftstraining zurückerwartet.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1.

Termine

Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (Ostermontag, 6. April, 14 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (11. April, 14 Uhr), Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (24. bis 26. April), FC Holzhausen/FV Ravensburg – Kickers (eventuell 29. April/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (1. bis 3. Mai), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)