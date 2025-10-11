In doppelter Überzahl und mit zwei Elfmetern gewinnen die Stuttgarter Kickers gegen den Bahlinger SC und beenden ihre Serie von vier sieglosen Spielen. Nun gilt es auswärts zu punkten.

Der Kapitän kam mit einem Strahlen in die Katakomben des Gazi-Stadions und brachte das Geschehen auf den Punkt: „Heute war es wichtig, den Bock umzustoßen, aber eine Glanzleistung war es nicht“, sagte Lukas Kiefer nach dem 3:0 (0:0) des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers gegen den Bahlinger SC.

Erst nach den Gelb-Roten Karten für die Bahlinger Daniel Monga (52.) und Karim El Abed (57.) kamen die Blauen in doppelter Überzahl zu Toren. Die ersten beiden Treffern resultierten dabei aus Foulelfmetern, beidesmal verursacht an Mittelstürmer Marlon Faß. Den ersten verwandelte David Tomic zum 1:0 (57.), den zweiten überließ Tomic dem Gefoulten selbst, der sicher zum 2:0 (66.) verwandelte. Bahlingens Trainer Stefan Reisinger war hinterher bedient: „Für mich ist der Elfmeter, der zum 1:0 führt, ein Skandal. Zudem spielt der Schiedsrichter, der eigentlich zu den Besseren gehört, mit den Karten herum wie Lucky Luke.“

Die numerische Überlegenheit hätten die Kickers deutlich besser ausspielen können, doch immerhin reichte es noch zum 3:0 (84.). Eine Flanke von Rückkehrer Christian Mauersberger köpfte Innenverteidiger Milan Petrovic ins Tor.

Das am Ende klare Ergebnis ändert nichts an der bedenklichen Magerkost, die die Blauen vor der Pause den 3850 Zuschauern servierten. Die Kickers-Elf wirkte nach der Negativserie (ein Punkt und 1:10 Tore aus den vergangenen vier Spielen) gegen den Tabellenvorletzten vom Kaiserstuhl verunsichert, ohne Selbstvertrauen, sie ging zu zögerlich und mit zu wenig Feuer und Aggressivität zur Sache.

Hinzu kamen ungenaue Pässe, auch von erfahrenen Kräften wie Maximilian Zaiser, der zur Halbzeit ausgewechselt wurde. „Die Füße waren zittrig, bleiern, wir waren vom Kopf her nicht frei“, sagte Trainer Marco Wildersinn. „Jetzt ist die Erleichterung groß. Es war extrem Druck auf dem Kessel.“

Marlon Faß holte zwei Elfmeter heraus. Foto: Pressefoto Baumann

Der hat sich nun natürlich reduziert. Aber zunächst nur bis zum Spiel am kommenden Samstag (14 Uhr) bei der TSG Balingen. Dann gilt es nach drei 0:3-Auswärtsniederlagen auch auf fremdem Platz ein anderes Gesicht zu zeigen. Wildersin: „Wir werden alles investieren und müssen nachlegen.“ Auch in seinem eigenen Interesse.

Aufstellung Kickers

Neaime – Udogu, Petrovic, Schwab, Borac – Tomic, Zaiser (46. Lockl), Kiefer (80. Blank) – Hencke (62. Frauendorf), Faß (84. Unsöld), Berisha (80. Mauersberger).

Bank: Dumrath, Mulaj, Fundel, Skenderovic.

Nicht im Kader: Dornebusch, Mitrovic, Abdullahu, Schembri, Braig, Stojak, Danquah.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0.

Termine

TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr), Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (5./6./7. Dezember). (jüf)