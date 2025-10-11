In doppelter Überzahl und mit zwei Elfmetern gewinnen die Stuttgarter Kickers gegen den Bahlinger SC und beenden ihre Serie von vier sieglosen Spielen. Nun gilt es auswärts zu punkten.
11.10.2025 - 17:04 Uhr
Der Kapitän kam mit einem Strahlen in die Katakomben des Gazi-Stadions und brachte das Geschehen auf den Punkt: „Heute war es wichtig, den Bock umzustoßen, aber eine Glanzleistung war es nicht“, sagte Lukas Kiefer nach dem 3:0 (0:0) des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers gegen den Bahlinger SC.