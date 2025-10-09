Marco Wildersin weiß, dass er an Ergebnissen gemessen wird. Vor dem Duell mit dem Bahlinger SC spürt der Trainer der Stuttgarter Kickers jedoch die Rückendeckung vom Verein.
09.10.2025 - 16:21 Uhr
Nur ein Punkt aus den vergangenen vier Regionalligaspielen, darunter drei 0:3-Auswärtssniederlagen, bei denen die Art und Weise der Auftritte bedenklich stimmten. Kein Wunder, dass bei den Stuttgarter Kickers vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellenvorletzten Bahlinger SC auch über den Trainer diskutiert wird.