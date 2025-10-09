Marco Wildersin weiß, dass er an Ergebnissen gemessen wird. Vor dem Duell mit dem Bahlinger SC spürt der Trainer der Stuttgarter Kickers jedoch die Rückendeckung vom Verein.

Nur ein Punkt aus den vergangenen vier Regionalligaspielen, darunter drei 0:3-Auswärtssniederlagen, bei denen die Art und Weise der Auftritte bedenklich stimmten. Kein Wunder, dass bei den Stuttgarter Kickers vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Tabellenvorletzten Bahlinger SC auch über den Trainer diskutiert wird.

„Bin der erste, der angezählt wird“ Marco Wildersinn ist lange genug im Geschäft, um die Gesetzmäßigkeiten der Branche zu kennen: „Ich bin der erste, der angezählt wird, das bekommt man Woche für Woche auch bei anderen Clubs mit“, sagt der 45-Jährige, der aber auch darauf verweist, die Gesamtsituation im Blick zu behalten und die Dinge realistisch einzuschätzen: „Wir haben diesen Weg bewusst gewählt, mit jungen Spielern in die Saison zu gehen. Dass das nicht von Anfang an reibungslos läuft und wir nicht um den Aufstieg mitspielen, war mir klar. Trotzdem habe ich gesagt, ich bin bei dem Weg voll dabei.“

Daher sei einfach auch Vertrauen und Geduld erforderlich, wohlwissend, dass er als Chefcoach die Gesamtverantwortung trägt und an Ergebnissen gemessen wird. „Ich mache mir aber nicht Gedanken um meinen Job, sondern über meinen Job. Also was ich bewirken kann, damit wir uns Schritt für Schritt aus dieser Situation herausarbeiten können, in der wir einfach zu wenig Punkte geholt haben“, sagt Wildersinn, der betont: „Ich spüre die Rückendeckung, mein erster Ansprechpartner ist Lutz Siebrecht, von ihm spüre ich sie zu 100 Prozent.“

Gegen den Bahlinger SC wird neben Lirijon Abullahu (bei der U-19-Nationalelf des Kosovo), dem letztmals gesperrten Jacob Danquah und dem verletzten David Braig (Muskelbündelriss in den Adduktoren) wohl auch Nevio Schembri (Probleme am Hüftbeuger) fehlen. Dafür kehrt nach seiner Rotsperre David Tomic in die Anfangself zurück. Christian Mauersberger wird voraussichtlich erstmals seit seiner Meniskusverletzung Ende März wieder im Kader stehen.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0.

Termine

Kickers – Bahlinger SC (Samstag, 11. Oktober, 14 Uhr), TSG Balingen – Kickers (Samstag, 18. Oktober, 14 Uhr), Kickers – TSV Schott Mainz (Samstag, 25. Oktober, 14 Uhr), FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (5./6./7. Dezember). (jüf)