Die Stuttgarter Kickers empfingen am Sonntag in der Regionalliga Südwest unterm Fernsehturm Eintracht Trier. Die Blauen setzten sich knapp mit 3:2 durch. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

jor 27.04.2025 - 15:57 Uhr

Die Stuttgarter Kickers wollten nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Sonntag erwartete das Team von Trainer Marco Wildersinn Eintracht Trier im Gazi-Stadion auf der Waldau. In einem torreichen Duell setzten sich die Blauen am Ende mit 3:2 (2:0) durch.