Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga den nächsten Heimsieg einfahren. Am heutigen Samstag erwarten die Blauen Aufsteiger Villingen. Hier geht es zum Liveticker.

red 10.08.2024 - 15:40 Uhr

Die Stuttgarter Kickers empfangen am dritten Spieltag der Regionalliga am Samstag im Gazi-Stadion auf der Waldau denFC 08 Villingen (Anpfiff 14 Uhr). Nach dem 1:1-Unentschieden beim FC 08 Homburg, will die Truppe von Marco Wildersinn gegen den Aufsteiger aus dem Schwarzwald nun wieder dreifach punkten.