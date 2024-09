Die Stuttgarter Kickers verlieren an ihrem 125. Geburtstag gegen den FSV Frankfurt 0:1. Auch eine 20 minütige Überzahl können die Blauen in einer sehr enttäuschenden zweiten Halbzeit nicht nutzen, kassieren sogar in der 89. Minute noch das Gegentor.

Jürgen Frey 21.09.2024 - 16:00 Uhr

Die Steilvorlage hatte es am Freitag gegeben: Spitzenreiter Kickers Offenbach verlor beim 1. FSV Mainz 05 II mit 2:4. Die Stuttgarter Kickers konnten mit einem Sieg an ihrem 125. Geburtstag gegen den FSV Frankfurt nach Punkten mit dem Tabellenführer gleichziehen. Das gelang nicht – vor 4680 Zuschauern im Gazi-Stadion setzte es eine 0:1-Heimniederlage. „Die erste Halbzeit war richtig gut, da müssen wir die Tore machen. In Überzahl haben wir endgültig die Linie verloren, die Niederlage ist richtig bitter“, sagte Präsident Rainer Lorz.