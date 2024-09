Die Stuttgarter Kickers mussten vergangene Woche in Offenbach ihre erste Liga-Niederlage einstecken. Nun soll im Heimspiel gegen den FSV Frankfurt die Wende her. Hier geht es zum Liveticker.

red 21.09.2024 - 12:00 Uhr

Die Stuttgarter Kickers wollen nach der 0:2-Niederlage in Offenbach nun wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Samstag empfangen die Blauen zu Hause unter dem Fernsehturm den FSV Frankfurt (Anpfiff 14 Uhr). „Wir haben es weder gegen den Ball noch mit dem Ball geschafft, das zu spielen, was wir wollten“, sagt Marco Wildersinn im Rückblick auf die erste Niederlage in dieser Regionalligasaison im achten Spiel.