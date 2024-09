Bei den Stuttgarter Kickers sind für das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt wieder alle fit – nur hinter Abwehrchef Brian Behrendt steht ein kleines Fragezeichen. Unabhängig davon kündigt der Coach Veränderungen an.

Jürgen Frey 20.09.2024 - 11:35 Uhr

Dass Marco Wildersinn mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim 0:2 in Offenbach nicht zufrieden war, ist hinlänglich bekannt. Ordentlich war ihm einfach nicht gut genug, schon gar nicht, wenn nichts Zählbares hängen bleibt. „Alle hatten Luft nach oben“, sagte der Trainer der Stuttgarter Kickers nach der ersten Saisonniederlage im achten Regionalligaspiel. Alle wird er aber natürlich nicht austauschen, doch es werde Wechsel geben, kündigte der Coach vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den FSV Frankfurt an. Und zwar in Offensive und Defensive. Dabei spielt nicht nur die Leistung einzelner am Bieberer Berg eine Rolle, sondern auch die Trainingsleistung und die Formentwicklung.