Satte 13 Punkte Rückstand haben die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest auf Tabellenführer FSV Frankfurt. Um den Abstand auf die Spitzengruppe nicht noch größer werden zu lassen, ist ein Sieg im kommenden Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II Pflicht. Das weiß auch Kickers-Trainer Marco Wildersinn. „Wir werden gewinnen“, sagt er vor der Partie.

Mainz mit drei Niederlagen in Folge

Gegner Mainz kommt in dieser Saison auswärts nicht in die Gänge. Bisher steht noch kein Sieg in der Fremde zu Buche. Stattdessen verloren die Mainzer fünf ihrer sieben bisherigen Auswärtsspiele. Davon will Wildersinn aber nichts wissen. „Wir reduzieren die Mainzer nicht auf ihre Ergebnisse“, so der Coach. Zwar habe der FSV aktuell eine schlechte Phase (drei Niederlagen in Folge), doch das ändere nichts daran, dass Mainz gefährlich sei, sagt er weiter.

Auch die Kickers suchen in der Liga weiter nach Konstanz. Nach dem Gala-Auftritt in Trier (6:0), folgte zuletzt eine Pleite beim SC Freiburg II (1:2). „Unglücklich“ sei die Niederlage zustande gekommen findet Wildersinn. „Wir machen über weite Strecken ein gute Spiel und schaffen es dann nicht, uns zu belohnen“, sagt der 44-Jährige. In Freiburg vergaben die Kickers eine Reihe klarster Möglichkeiten.

Doch lässt sich Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor überhaupt trainieren? „Klar, trainieren wir viele Abschlusssituationen, aber im Spiel müssen Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit getroffen werden. Da spielt auch der Kopf eine Rolle“, so Wildersinn. Es gäbe jedoch nicht den einen Grund dafür, dass es wie in Freiburg vor dem Tor nicht mit dem Toreschießen klappen will. „Unsere Spielweise kostet Kraft – wir müssen die richtige Balance finden“, sagt der Trainer.

Dennoch habe er in Freiburg ein starkes Spiel seiner Kickers gesehen. Gut möglich also, dass er gegen Mainz die selbe Elf aufs Spielfeld schickt, der er bereits im Dreisamstadion das Vertrauen geschenkt hatte.

Alle Spieler fit und einsatzbereit

Auch Flamur Berisha hat also wieder gute Chancen, von Anfang an zu beginnen. „Er zeigt im Training gute Leistungen, kann diese aber nicht immer in die Spiele übertragen. In Trier war er super, in Freiburg war er nicht ganz so gut“, sagt Wildersinn. Die Stabilität in den Leistungen sei jedoch auch bei anderen Spielern noch nicht so da.

Gegen Mainz hat Wildersinn wieder die Qual der Wahl. Alle Spieler sind fit und stehen bereit. Wer es in den Kader schafft, erfahren die Fans der Blauen dann am Samstag wie gewohnt gegen 13.30 Uhr. Anpfiff im Gazi-Stadion ist um 14 Uhr.