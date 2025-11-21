Die Stuttgarter Kickers wollen ihr letztes Regionalliga-Heimspiel des Jahres gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz mit aller Macht gewinnen. Zwei Ausfälle gilt es zu verkraften.
21.11.2025 - 11:00 Uhr
Acht Siege, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen. Das ist die Hinrunden-Bilanz der Stuttgarter Kickers in der Fußball-Regionalliga. Kein anderes Team hat so wenig Unentschieden auf dem Konto wie die Blauen. „Das zeigt den Charakter, den unsere junge Truppe hat,sie spielt hopp oder top“, sagt Trainer Marco Wildersinn.