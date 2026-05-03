Die Stuttgarter Kickers besiegen den FC 08 Homburg vor 3770 Zuschauern mit 2:0. Es ist der Lohn für einen spiel- und lauffreudigen Auftritt.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Es läuft wieder für die Stuttgarter Kickers. Dem 5:1 im WFV-Pokal-Halbfinale beim FC Holzhausen ließen die Blauen in der Fußball-Regionalliga am Sonntag vor 3770 Zuschauern ein 2:0 (2:0) gegen den FC 08 Homburg folgen. Damit feierte das Team im zweiten Spiel unter Interims-Chefcoach Kerem Arslan den zweiten Sieg – und natürlich war der Sport-Geschäftsführer darüber sehr zufrieden: „Wir haben verdient gewonnen, weil wir mehr investiert haben als der Gegner“, sagte Lutz Siebrecht.

 

Die Blauen präsentierten sich von Beginn an lauf- und spielfreudig und erwischten einen Blitzstart. David Tomic chippte den Ball in den Strafraum, Per Lockl nahm ihn ebenso elegant an – und traf mit seinem ersten Saisontor zum 1:0 (5.). In der 45. Minute tauschte das Duo die Aufgabenverteilung. Tomic köpfte eine Freistoßhereingabe zum 2:0 ins Tor – sein zwölfter Saisontreffer. Davor hatte Keeper Felix Dornebusch mit zwei Glanzparaden das 1:1 verhindert. Nach der Pause blieb das Spiel munter mit Chancen auf beiden Seiten – ohne dass sich am Ergebnis etwas änderte.

„Es ist wichtig, dass das Team viel investiert. So befinden uns auf dem richtigen Weg“, sagte Siebrecht. Vor allem mit Blick aufs WFV-Pokal-Finale am 23. Mai gegen Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach.

Aufstellung Kickers

ornebusch – Danquah (67. Petrovic), Schwab, Borac – Udogu, Lockl, Blank, Frauendorf (88. Fundel) – Tomic (73. Berisha), Mauersberger (88. Braig) – Faß (73. Stojak).

Bank: Neaime, Kiefer, Skenderovic, Mulaj.

Nicht im Kader: Mitrovic, Abdullahu, Mboob, Schembri, Unsöld, Zaiser.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3, Bahlinger SC – Kickers 2:1, Kickers – TSG Balingen 4:1, TSV Schott Mainz – Kickers 3:1, FC Holzhausen – Kickers (WFV-Pokal-Halbfinale) 1:5, Kickers – FC 08 Homburg 2:0.

Termine
FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (23. Mai, Uhrzeit offen/WFV-Pokal-Finale). (jüf)