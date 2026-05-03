Die Stuttgarter Kickers besiegen den FC 08 Homburg vor 3770 Zuschauern mit 2:0. Es ist der Lohn für einen spiel- und lauffreudigen Auftritt.

Jürgen Frey 03.05.2026 - 16:25 Uhr

Es läuft wieder für die Stuttgarter Kickers. Dem 5:1 im WFV-Pokal-Halbfinale beim FC Holzhausen ließen die Blauen in der Fußball-Regionalliga am Sonntag vor 3770 Zuschauern ein 2:0 (2:0) gegen den FC 08 Homburg folgen. Damit feierte das Team im zweiten Spiel unter Interims-Chefcoach Kerem Arslan den zweiten Sieg – und natürlich war der Sport-Geschäftsführer darüber sehr zufrieden: „Wir haben verdient gewonnen, weil wir mehr investiert haben als der Gegner“, sagte Lutz Siebrecht.