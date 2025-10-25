 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport

  4. Dritter Sieg in Serie – aber souverän ist anders

Stuttgarter Kickers gegen Mainz Dritter Sieg in Serie – aber souverän ist anders

Stuttgarter Kickers gegen Mainz: Dritter Sieg in Serie – aber souverän ist anders
6
Die Kickers bejubeln die 1:0-Führung. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers fahren mit dem 2:1 gegen Schott Mainz den dritten Dreier hintereinander ein. Am Ende müssen die Blauen gegen das Schlusslicht noch zittern.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Manchmal ist das Zuschauen stressiger, als selbst am Ball zu sein. „Das hat einige Schweißtropfen gekostet“, sagte der gesperrte Innenverteidiger Milan Petrovic nach dem 2:1 (1:0) der Stuttgarter Kickers gegen den TSV Schott Mainz. Und auch Trainer Marco Wildersinn war heilfroh, als der Schlusspfiff ertönte und die drei Punkte gegen das Schlusslicht im Sack waren: „Das ist gerade noch mal gutgegangen, wir haben uns ins Ziel gezittert.“

 

3460 Zuschauer auf der Waldau

Der Chefcoach, die Mannschaft, die 3460 Zuschauer im Gazi-Stadion auf der Waldau – alle hätten sich einen souveräneren Auftritt gewünscht. Doch anstatt nach der 2:0-Führung den Deckel draufzumachen, wurde es nach dem 1:2-Anschlusstor durch Takero Itoi (77.) noch mal spannend. Nachlässigkeiten schlichen sich ein. Es wurde nur noch reagiert, nicht mehr resolut in die Zweikämpfe gegangen. Das Team wirkte in der Schlussphase fast schon träge.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kickers: Das sagt Marlon Faß zu seinem Aufschwung bei den Blauen

Stuttgarter Kickers Das sagt Marlon Faß zu seinem Aufschwung bei den Blauen

Nach vier Torbeteiligungen an den letzten fünf Kickers-Treffern ist Marlon Faß fürs Erste im Sturmzentrum der Blauen gesetzt. Wie sieht er seiner Entwicklung und die des Teams?

„Das ist ein deutliches Indiz, dass es noch viel zu tun gibt. Eine richtig gute Mannschaft macht den Deckel drauf und gewinnt das Spiel souverän“, sagte Wildersinn und gewann dem Ganzen mit einem Augenzwinkern doch noch was Positives ab: „Vielleicht ist es ganz gut so, sonst würden wieder manche anfangen zu träumen.“

Berisha mit fünftem Saisontor

Die Kickers waren durch Flamur Berishas fünftes Saisontor mit 1:0 in Führung gegangen (10.). Danach vergaben Marlon Faß (20./40.) und David Tomic (41.) gute Chancen für die hoch überlegenen Blauen zum 2:0. Vor dem eigenen Tor wurde es nur einmal brenzlig, als Kickers-Verteidiger David Udogu auf der Linie klären musste (34.).

Jubel über den Arbeitssieg. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Nach der Pause fälschte Marlon Faß einen Schuss von Tomic zum 2:0 (60.) ab. Nun hofften nicht wenige sogar auf ein Schützenfest. Möglicherweise hätte es das geben können, wenn zwei Minuten später Faß die Riesenchance zum 3:0 genutzt hätte. Doch diesmal hatte der 19-Jährige nicht die Effizienz wie beim 2:0-Sieg in Balingen, weshalb es bis zum Ende der fünfminütigen Nachspielzeit spannend blieb.

Unterm Strich stand der dritte Sieg in Serie und die Erkenntnis, dass die Kickers daheim schon bedeutend bessere Spiele abgeliefert hatten, die sie aber – gegen Kickes Offenbach und den SGV Freiberg – nicht gewinnen konnten. „Entscheidend sind die drei Punkte, sie geben uns weiter Sicherheit“, sagte Petrovic. Der Innenverteidiger ist am 2. November (14 Uhr) beim FC 08 Homburg wieder spielberechtigt. Ob er auch zum Einsatz kommt, ließ der Coach offen: „Das werden wir in Ruhe im Laufe der Woche entscheiden.“

Aufstellung Kickers

Neaime – Udogu, Danquah, Schwab, Borac (87. Fundel) – Tomic, Zaiser (60. Lockl), Kiefer (87. Blank) – Frauendorf, (60. Hencke), Faß, Berisha (71. Mauersberger).

Bank: Mitrovic, Schembri, Lockl, Unsöld,Mulaj.

Nicht im Kader: Dornebusch, Dumrath, Petrovic, Braig, Stojak, Skenderovic,Abdullahu.

Saison 2025/26

Ergebnisse
1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1.

Termine
FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (5./6./7. Dezember). (jüf)

Weitere Themen

Stuttgarter Kickers gegen Mainz: Dritter Sieg in Serie – aber souverän ist anders

Stuttgarter Kickers gegen Mainz Dritter Sieg in Serie – aber souverän ist anders

Die Stuttgarter Kickers fahren mit dem 2:1 gegen Schott Mainz den dritten Dreier hintereinander ein. Am Ende müssen die Blauen gegen das Schlusslicht noch zittern.
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers gegen Mainz: Die Blauen feiern knappen Heimsieg

Stuttgarter Kickers gegen Mainz Die Blauen feiern knappen Heimsieg

Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga Südwest den nächsten Dreier eingefahren. Wie sich die Blauen gegen Schott Mainz geschlagen haben, können Sie hier nachlesen.
Von red/jor
MMA-Kämpferin aus Region Stuttgart: Wie Alina Dalaslans erfolgreicher Karriereweg weitergehen soll

MMA-Kämpferin aus Region Stuttgart Wie Alina Dalaslans erfolgreicher Karriereweg weitergehen soll

Coach und Manager Peter Sobotta äußert sich zur Zukunft von MMA-Talent Alina Dalaslan. Ob sie in Stuttgart um den Titel kämpft – und wann er sie auf Weltklasseniveau in der UFC sieht.
Von Rouven Spindler
Rassismus gegen VfB-Stürmer: Özdemir und Tekkal: Volle Solidarität mit Deniz Undav

Rassismus gegen VfB-Stürmer Özdemir und Tekkal: Volle Solidarität mit Deniz Undav

Deniz Undav wird nach dem Spiel in Istanbul im Netz rassistisch attackiert. Der Politiker Cem Özdemir und die Autorin Düzen Tekkal zeigen volle Solidarität mit dem VfB-Profi.
News zu den Stuttgarter Kickers: Aufstellung ist da – so starten die Blauen gegen Schott Mainz

News zu den Stuttgarter Kickers Aufstellung ist da – so starten die Blauen gegen Schott Mainz

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.
Von Johannes Röckinger/Jürgen Frey
VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05: Kuriose Konstellation – der VfB legt eine Doppelschicht ein

VfB Stuttgart gegen 1. FSV Mainz 05 Kuriose Konstellation – der VfB legt eine Doppelschicht ein

Liga und Pokal – die Stuttgarter treffen innerhalb weniger Tage auf den gleichen Gegner. Solche Duelle hat es bereits vor dem Aufeinandertreffen mit den Mainzern gegeben.
Von Carlos Ubina
TVB Stuttgart bei Löwen: Personallage bleibt angespannt – Zugänge aber erst für Sommer geplant

TVB Stuttgart bei Löwen Personallage bleibt angespannt – Zugänge aber erst für Sommer geplant

Vor dem Spiel des TVB Stuttgart bei den Rhein-Neckar Löwen bleibt die personelle Lage angespannt. Unterdessen gehört es zum Geschäft, auch schon die neue Saison im Blick zu haben.
Von Jürgen Frey
Stürmer des VfB Stuttgart: Anfeindungen gegen Undav - warum er für den VfB jetzt so wichtig ist

Stürmer des VfB Stuttgart Anfeindungen gegen Undav - warum er für den VfB jetzt so wichtig ist

Der VfB Stuttgart braucht einen Anführer auf dem Platz. Eine Rolle wie maßgeschneidert für Deniz Undav, der sich wieder einmal rassistischen Angriffen ausgesetzt sieht.
Von Philipp Maisel
VfB Stuttgart: Offensive im Fokus – wo der VfB gegen Mainz ansetzen will

VfB Stuttgart Offensive im Fokus – wo der VfB gegen Mainz ansetzen will

Nach dem emotionalen Abend von Istanbul richten die Stuttgarter den Blick nach vorne – und auf die offensiven Abläufe. Was in den kommenden Spielen besser laufen soll.
Von David Scheu
Ex-Spieler des VfB Stuttgart: Aliaksandr Hleb über Zeit unter Felix Magath: „Wir haben gearbeitet wie Pferde“

Ex-Spieler des VfB Stuttgart Aliaksandr Hleb über Zeit unter Felix Magath: „Wir haben gearbeitet wie Pferde“

Aliaksandr Hleb war Teil der „Jungen Wilden“ und kehrte Jahre später wieder zurück zum VfB Stuttgart. In einem großen „Kicker“-Interview bezeichnet er die Rückkehr als Fehler.
Von Florian Dürr
Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers Marco Wildersinn
 