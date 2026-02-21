Mit Herz und Leidenschaft erkämpfen sich die Stuttgarter Kickers vor 3460 Zuschauern ein 1:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Der Mann des Tages hieß Felix Dornebusch.

Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, klatschte Felix Dornebusch erst einmal ganz entspannt die Balljungen hinter seinem Tor ab. Dann sprangen seine Mitspieler reihenweise auf ihn zu und umarmten den Torwart der Stuttgarter Kickers. Der 31-Jährige war beim 1:0 (0:0) der Blauen zum Regionalliga-Re-Start gegen den 1. FSV Mainz 05 II der Mann des Tages. Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss feierte er ein fantastisches Comeback, strahlte viel Ruhe aus und hielt sein Team mit Glanzparaden im Spiel. „Dorne hat seine Qualitäten eindrucksvoll gezeigt“, lobte ihn Trainer Marco Wildersinn.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Kickers Lutz Siebrecht: „Ergebnisse geben uns Selbstbewusstsein“ Zum Regionalliga-Re-Start empfangen die Stuttgarter Kickers den 1. FSV Mainz 05 II. Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht spricht über das geänderte Spielsystem, Neuzugänge und Ziele. Dornebusch spielte, als wäre er nie weg gewesen, gab sich hinterher aber bescheiden: „Das war eine Charakterleistung unserer gesamten Mannschaft, die Jungs haben sich 90 Minuten in alles reingehauen.“

Sehr schwer bespielbarer Platz

Auf dem sehr schwer bespielbaren Rasen stand an vielen Stellen das Wasser, technisch anspruchsvolle Kombinationen waren praktisch unmöglich. Beide Teams nahmen die Bedingungen an, am Ende wollten die mentalitätsstarken Blauen den Sieg einen Tick mehr. Das Goldene Tor vor den 3460 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau zum 1:0 erzielte David Tomic (75.) mit seinem fünften Saisontreffer – nach einer schönen Hereingabe von Per Lockl stand der offensive Mittelfeldspieler an der genau richtigen Stelle am Fünfmeterraum.

Die geplante Startelf hatte Wildersinn ändern müssen. Für Neuzugang Abdoulie Mboob traf die Spielberechtigung für Pflichtspiele nicht rechtzeitig ein. Ob und wann sich daran etwas ändert, ist offen. „Ich kann es nicht beantworten, aber ich hoffe schnell“, sagte Wildersinn. Unmittelbar vor dem Anpfiff musste auch Christian Mauersberger (Adduktorenprobleme) passen, für ihn rückte Nevio Schembri in die Anfangsformation. Er zeigte genauso wie Flamur Berisha nach längerer Verletzungspause eine sehr ordentliche Leistung.

Kommenden Samstag (14 Uhr) im Spiel bei Kickers Offenbach will Mauersberger wieder am Ball sein. „Wir reisen mit breiter Brust an den Bieberer Berg“, versprach Dornebusch – und vielleicht wird er auch dort der Mann des Tages und wird von seinem Mitspielern wieder geherzt.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Petrovic, Schwab, Borac – Udogu, Tomic (89. Skenderovic), Lockl, Frauendorf (84. Fundel) – Berisha (84. Danquah), Schembri (72. Kiefer) – Unsöld (72. Faß).

Bank: Neaime, Zaiser, Blank, Mauersberger.

Nicht im Kader: Bromma, Mitrovic, Mulaj, Abdullahu, Mboob, Braig, Stojak.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, Kickers – SG Sonnenhof Großaspach 2:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II.

Fixe Termine

Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. März, 14 Uhr), SC Freiburg II – Kickers (14. März, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). (jüf)