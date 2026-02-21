Mit Herz und Leidenschaft erkämpfen sich die Stuttgarter Kickers vor 3460 Zuschauern ein 1:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Der Mann des Tages hieß Felix Dornebusch.
Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, klatschte Felix Dornebusch erst einmal ganz entspannt die Balljungen hinter seinem Tor ab. Dann sprangen seine Mitspieler reihenweise auf ihn zu und umarmten den Torwart der Stuttgarter Kickers. Der 31-Jährige war beim 1:0 (0:0) der Blauen zum Regionalliga-Re-Start gegen den 1. FSV Mainz 05 II der Mann des Tages. Ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss feierte er ein fantastisches Comeback, strahlte viel Ruhe aus und hielt sein Team mit Glanzparaden im Spiel. „Dorne hat seine Qualitäten eindrucksvoll gezeigt“, lobte ihn Trainer Marco Wildersinn.