Stuttgarter Kickers gegen OFC Kalte Dusche für die Blauen
In einem rassigen Regionalligaspiel zweier Traditionsclubs verlieren die Stuttgarter Kickers gegen Kickers Offenbach unglücklich mit 1:2. Eine bittere Niederlage vor 5940 Zuschauern.
Simmungsvoller kann es in der Regionalliga kaum zugehen, als an diesem Freitagabend auf der Waldau. 5940 Zuschauer, zwei lautstarke Fanlager, doch am Ende jubelte nur Offenbach durch ein spätes Tor von Kristjan Arh Cesen (89.). „Das war ein top Spiel, ein heißer Fight, aber so ein Spiel darfst du nie verlieren – das ist Wahnsinn“, sagte Mittelfeldspieler Nico Blank. Präsident Rainer Lorz versuchte, den Spielern Trost zu spenden: „Das war Werbung für Regionalligafußball, die Mannschaft hat richtig gut gespielt, aber sie hat sich leider nicht belohnt.“ Dann fügte er noch hinzu: „Wir dürfen uns jetzt nicht entmutigen lassen.“