Stuttgarter Kickers gegen OFC Kalte Dusche für die Blauen

Stuttgarter Kickers gegen OFC: Kalte Dusche für die Blauen
5
Große Enttäuschung bei Jacob Danquah und den Kickers. Foto: Baumann

In einem rassigen Regionalligaspiel zweier Traditionsclubs verlieren die Stuttgarter Kickers gegen Kickers Offenbach unglücklich mit 1:2. Eine bittere Niederlage vor 5940 Zuschauern.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Simmungsvoller kann es in der Regionalliga kaum zugehen, als an diesem Freitagabend auf der Waldau. 5940 Zuschauer, zwei lautstarke Fanlager, doch am Ende jubelte nur Offenbach durch ein spätes Tor von Kristjan Arh Cesen (89.). „Das war ein top Spiel, ein heißer Fight, aber so ein Spiel darfst du nie verlieren – das ist Wahnsinn“, sagte Mittelfeldspieler Nico Blank. Präsident Rainer Lorz versuchte, den Spielern Trost zu spenden: „Das war Werbung für Regionalligafußball, die Mannschaft hat richtig gut gespielt, aber sie hat sich leider nicht belohnt.“ Dann fügte er noch hinzu: „Wir dürfen uns jetzt nicht entmutigen lassen.“

 

Nach einer temporeichen und druckvollen Anfangsphase waren die Blauen durch einen abgefälschten Schuss von Mittelfeldspieler Maximilian Zaiser 1:0 in Führung gegangen (20.). Pech für die Gastgeber: Der Torschütze musste mit einer Oberschenkelverletzung raus (41.). Zwei Minuten später glich der OFC durch einen wuchtigen 20-Meter-Schuss von Boubacar Barry aus (43.). Kurz vor der Pause bewahrte Bela Dumrath das Wildersinn-Team mit zwei Glanzparaden vor einem Rückstand.

Nach der Pause setzte peitschender Regen ein, enorm kampfbetont und emotional ging es in dem rassigen Duell hin und her. Die Blauen dominierten, drängten, zogen in der Schlussphase ein Powerplay auf und hatten drei Riesenchancen durch Melkamu Frauendorf, Marlon Faß und Mario Borac. Doch dann folgte die kalte Dusche durch den späten Treffer durch Arh Cesen.

„Leider fressen wir wieder einen Standard-Gegentreffer. Eigentlich hätte das Spiel nur einen Sieger verdient gehabt. Aber so ungerecht ist Fußball, dennoch bin ich stolz auf unsere Mannschaft. Wenn wir so weitermachen, mache ich mir keine Sorgen“, sagte Trainer Marco Wildersinn.

Für die Blauen geht es am Mittwoch (17.15 Uhr) im WFV-Pokal-Achtelfinale bei Verbandsligist TSV Weilimdorf weiter. Es folgt am 6. September (14 Uhr) das Regionalligaspiel beim TSV Steinbach Haiger. Nach drei sieglosen Punktspielen in Folge, sollte etwas Zählbares eingefahren werden.

Aufstellung Stuttgarter Kickers

Dumrath – Udogu, Danquah, Petrovic, Borac – Tomic, Zaiser (41. Blank), Kiefer (84. Lockl) – Schembri (69. Hencke), Braig (69. Faß), Frauendorf (84. Abdullahu).

Bank: Neaime, Mitrovic, Fundel, Schwab

Nicht im Kader: Dornebusch, Mauersberger, Stojak, Skenderovic, Tekerci, Mulaj, Berisha

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine
1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach (Freitag, 29. August, 19 Uhr), TSV Weilimdorf – Kickers (Mittwoch, 3. September, 17.15 Uhr/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers (Samstag, 6. September, 14 Uhr), Kickers – SC Freiburg II (Samstag, 13. September, 14 Uhr), KSV Hessen Kassel – Kickers (Samstag, 20. September, 14 Uhr), FC Bayern Alzenau – Kickers (Samstag, 27. September, 14 Uhr), Kickers – SGV Freiberg (Dienstag, 30. September, 19 Uhr). (jüf)

Weitere Artikel zu Kickers Offenbach Stuttgarter Kickers Marco Wildersinn
 